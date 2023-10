Drammatica decisione sul titolo nella tempesta di Zandvoort

Finale di stagione burrascoso nella GT World Challenge Europe Sprint Cup. Non è solo il tempo ad impazzire a Zandvoort, in tutte e tre le classi i distacchi di punti tra i leader del campionato sono minimi.

17,5 punti sono ancora in palio nelle qualifiche e nella gara finale della stagione 2023 della GT World Challenge Europe Sprint Cup. In tutte e tre le classi, la decisione sul titolo è ancora aperta.

Pro:

Ieri, sabato, Ricardo Feller e Mattia Drudi hanno avuto una giornata perfetta. Pole position e vittoria in una gara caotica con la Tresor Orange 1 Audi. Di conseguenza, i due piloti ufficiali Audi sono passati in testa alla classifica.

Hanno un vantaggio di 2,5 punti su Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy con la Mercedes-AMG GT3 di Akkodis ASP. Ma nelle difficili condizioni meteorologiche con pioggia e temporali, tutto è possibile sul circuito di dune di Zandvoort. Il compito è reso più difficile per il duo Akkodis ASP, in quanto Timur Boguslavskiy deve completare le qualifiche e la partenza della gara, tradizionalmente più a metà classifica, prima di consegnare la vettura a Marciello.

Gold Cup:

Anche prima dell'ultima giornata di gara, tutte e cinque le vetture iscritte alla Gold Cup possono ancora conquistare il titolo! Un segno dell'equilibrio della classe. La coppia Boutsen VDS Alberto di Folco e Aurélien Panis guida la categoria con 97,5 punti. Calan Williams e Niklas Krütten seguono nella BMW M4 GT3 WRT con 96 punti.

Cesar Gazeau/Adam Eteki (Boutsen VDS - 88,5 punti), Finlay Hutchison/Gilles Magnus (Comtoyou Racing - 86 punti) e Paul Evrard/Simon Gachet (Sainteloc Racing - 80,5 punti) possono ancora vincere matematicamente il titolo.

Coppa d'argento:

Nel primo round a Zandvoort, il pilota dell'Haupt Racing Team Jordan Love ha preso il comando della classifica secondaria. A Zandvoort, l'australiano condividerà nuovamente la vettura con Frank Bird, che ha dovuto saltare i weekend di gara di Hockenheim e Valencia dopo la morte del padre.

Lorenzo Patrese e Alex Arkin Aka sulla Audi R8 LMS GT3 del Tresor Attempto Racing seguono in seconda posizione, a 2,5 punti di distanza.

Questo fa capire che ci sarà un finale furioso in tutte e tre le classi alla festa della tempesta a Zandvoort. L'alta tensione in gara e nella lotta per il titolo è garantita in tutte le categorie e già nelle qualifiche di domenica mattina sarà importante per i candidati al titolo assicurarsi il punto extra per la pole position!