Decisão dramática do título na tempestade em Zandvoort

Final de época tempestuoso no GT World Challenge Europe Sprint Cup. Não é só o tempo que está a ficar louco em Zandvoort, nas três classes apenas uma diferença mínima de pontos separa os líderes do campeonato.

17,5 pontos ainda estão em disputa na última qualificação e corrida da temporada 2023 do GT World Challenge Europe Sprint Cup. Nas três classes, a decisão do título ainda está em aberto.

Pro:

Ontem, sábado, Ricardo Feller e Mattia Drudi tiveram um dia perfeito. Pole position e vitória numa corrida caótica com o Audi Tresor Orange 1. Como resultado, os dois pilotos oficiais da Audi assumiram a liderança da classificação.

Têm uma vantagem de 2,5 pontos sobre Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy no Mercedes-AMG GT3 da Akkodis ASP. Mas nas difíceis condições climatéricas, com chuva e tempestades, tudo é possível no circuito de dunas de Zandvoort. A tarefa torna-se ainda mais difícil para a dupla da Akkodis ASP, uma vez que Timur Boguslavskiy tem de completar a qualificação e o arranque da corrida, tradicionalmente mais a meio do pelotão, antes de entregar o carro a Marciello.

Taça de Ouro:

Mesmo antes do último dia de corrida, os cinco carros firmemente inscritos na Taça de Ouro ainda podem conquistar o título! Um sinal do equilíbrio da classe. A dupla da Boutsen VDS, Alberto di Folco e Aurélien Panis, lidera a categoria com 97,5 pontos. Calan Williams e Niklas Krütten seguem-nos no BMW M4 GT3 da WRT com 96 pontos.

Cesar Gazeau/Adam Eteki (Boutsen VDS - 88,5 pontos), Finlay Hutchison/Gilles Magnus (Comtoyou Racing - 86 pontos) e Paul Evrard/Simon Gachet (Sainteloc Racing - 80,5 pontos) também ainda podem matematicamente conquistar o título.

Taça de Prata:

Na primeira ronda em Zandvoort, o piloto da Haupt Racing Team, Jordan Love, assumiu a liderança da classificação sub. Em Zandvoort, o australiano volta a partilhar o carro com Frank Bird, que teve de faltar aos fins-de-semana de Hockenheim e Valência devido à morte do seu pai.

Lorenzo Patrese e Alex Arkin Aka no Audi R8 LMS GT3 da Tresor Attempto Racing seguem em segundo lugar, a 2,5 pontos.

Isto torna claro que haverá um final furioso nas três classes na festa da tempestade em Zandvoort. A alta tensão na corrida e na luta pelo título está garantida em todas as categorias e também na qualificação, no domingo de manhã, será importante para os candidatos ao título garantirem o ponto extra da pole position!