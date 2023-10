Altoè na pole - candidatos ao título no meio-campo

Giacomo Altoè garantiu a pole position para a segunda ronda da GT World Challenge Europe Sprint Cup. VR46 BMW M4 GT3 em terceiro lugar na grelha. Os candidatos ao título no meio do pelotão.

Na última volta, Giacomo Altoè assegurou a pole position para a segunda ronda do GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort. O piloto da Ferrari percorreu o circuito em 1:37.189 minutos no Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing.

O segundo lugar foi para o piloto da McLaren Works, Benjamin Goethe, que ficou a 0,012 segundos do melhor tempo.

Maxime Martin ficou com o terceiro lugar da grelha no BMW M4 GT3 da WRT que partilha com Valentino Rossi. Depois da terceira posição na véspera, o nove vezes campeão do mundo de motociclismo e o seu parceiro têm novamente boas hipóteses de um resultado no pódio.

Na luta pelo título geral, os dois candidatos ao título vão arrancar mesmo ao lado um do outro. Timur Boguslavskiy foi o oitavo na grelha de partida com o Mercedes da Akkodis ASP, seguido de Mattia Drudi na nona posição com o Audi da Tresor Orange 1.

Resultado (Top 10):

1º Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

2º Nicolai Kjaergaard/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

3º Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

4º Niklas Krütten/Calan Williams - WRT - BMW M4 GT3

5º Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

6º Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

7º Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8º Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

9º Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

10º Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3