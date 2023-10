Benjamin Goethe (McLaren) perde il secondo posto sulla griglia di partenza

Il pilota della McLaren Works Benjamin Goethe non partirà per la seconda gara a Zandvoort dal secondo posto in griglia. Il pilota di Garage 59 sarà arretrato di tre posizioni. Di conseguenza, la McLaren 720S GT3, che Goethe condivide con Nicolai Kjaergaard, partirà dalla quinta posizione in griglia.

Nelle qualifiche, il discendente di Johann Wolfgang von Goethe ha fatto segnare il suo miglior tempo personale nel primo settore in regime di bandiera gialla, lasciando ai commissari sportivi l'unica scelta di penalizzare il ventenne.

In qualifica, ha mancato la migliore posizione di partenza per soli 0,012 secondi.