Benjamin Goethe (McLaren) perde o segundo lugar na grelha

O alemão Benjamin Goethe perde o segundo lugar na grelha de partida para a segunda corrida da GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort. Conduta incorrecta na qualificação do piloto da Garage 59.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

O piloto de fábrica da McLaren, Benjamin Goethe, não vai começar a segunda corrida em Zandvoort a partir do segundo lugar da grelha. O piloto da Garage 59 será afastado três posições. Como resultado, o McLaren 720S GT3, que Goethe partilha com Nicolai Kjaergaard, vai começar a corrida a partir do quinto lugar da grelha.

Na qualificação, o descendente de Johann Wolfgang von Goethe estabeleceu o seu melhor tempo pessoal no primeiro sector sob bandeira amarela, deixando os comissários de pista sem outra opção senão penalizar o jovem de 20 anos.

Na qualificação, falhou inicialmente a melhor posição de partida por apenas 0,012 segundos.