Altoè perde la pole - Rossi BMW in griglia di partenza

Giacomo Altoè perde la pole position per il secondo appuntamento della GT World Challenge Europe Sprint Cup. Valentino Rossi e Maxime Martin partiranno invece in testa alla gara con la BMW M4 GT3 del WRT.

Giacomo Altoè perde la pole position per il secondo appuntamento della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Zandvoort. Il pilota dell'Emil Frey Racing è arretrato di tre posizioni sulla griglia di partenza. Di conseguenza, la Ferrari 296 GT3, che Altoè condivide con Konsta Lappalainen, partirà dalla quarta posizione in griglia.

Nelle qualifiche, l'italiano ha fatto segnare il suo miglior tempo nel primo settore in regime di bandiera gialla, il che non ha lasciato altra scelta ai commissari sportivi se non quella di penalizzare il pilota della Ferrari del team svizzero.

Poiché anche il secondo classificato, Benjamin Goethe, ha commesso lo stesso errore, Maxime Martin inizierà la gara dalla migliore posizione in griglia. Il belga condividerà la BMW M4 GT3 con Valentino Rossi.

Dopo il podio di sabato, Rossi e Martin hanno buone possibilità di ottenere il quarto podio della stagione. Dopo la vittoria a Misano, vorrebbero ottenere la seconda vittoria della stagione.