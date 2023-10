Une collision clarifie la situation - Drudi/Feller Meister

La victoire pour le titre ! Mattia Drudi et Ricardo Feller ont remporté la deuxième manche de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Zandvoort et sont devenus les champions 2023. Lors de la course, le duo Audi s'est battu pour remporter la victoire depuis la neuvième place sur la grille de départ.

Dès le tour de départ, la lutte pour le titre a pris une tournure dramatique. Timur Boguslavskiy a été touché et retourné par Lorenzo Patrese. Erwan Bastard, Alex Frasinetti et Nicolas Baert ont ensuite percuté la Mercedes et sont tous rentrés au stand avec des dégâts. Seul Bastard a pu poursuivre sa course après une réparation. Patrese, qui a renversé Boguslavskiy, est le coéquipier des futurs champions Feller et Drudi. Cette collision laisse un goût particulier, car le titre a ainsi été servi sur un plateau d'argent à ses coéquipiers. La voiture de Patrese et Aka a reçu une pénalité de 15 secondes à la fin de la course pour cette collision. John Watson a souligné dans son commentaire que cette pénalité n'était rien comparée aux dégâts causés par Patrese.

Dans le tour suivant, Patrese a tourné dans le bac à gravier et a été éliminé. Pour récupérer l'Audi et les débris de la collision du tour précédent, la voiture de sécurité a été appelée sur le circuit.

Peu après le restart, Adam Eteki a frappé l'Audi Boutsen VDS dans le virage final. Le Français a ramené la voiture au stand.

Cinq minutes avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt aux stands, une forte pluie a commencé à tomber sur la ligne droite de départ-arrivée. Dans ces conditions difficiles, le leader Maxime Martin a glissé dans le bac à gravier et perdu deux positions.

Peu après, Erwan Bastard s'est envolé dans le secteur de Scheivlak et est resté bloqué dans le gravier. La course a de nouveau été neutralisée afin de dégager la voiture.

Dix minutes avant la fin de la course, Valentino Rossi est sorti de la piste dans la zone de Scheivlak et est passé de la quatrième à la septième place. Rossi a également terminé la course en septième position, ce qui lui a permis de terminer sa saison avec un nouveau score.

Dries Vanthoor et Charles Weerts ont terminé la course en deuxième position avec la WRT BMW M4 GT3. Ils ont manqué 3,563 secondes à l'Audi victorieuse.

Niklas Krütten et Calan Williams complètent le podium dans une autre WRT BMW. Le duo remporte ainsi le titre de la Gold Cup.

Résultat (top 10) :

1. Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2. Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

3. Niklas Krütten/Calan Williams - WRT - BMW M4 GT3

4. Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

5. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6. Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7. Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

8. Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9. Nicolai Kjaergaard /Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10. Laurin Heinrich/Ayhancan Güven - CLRT - Porsche 911 GT3 R