La collisione porta chiarezza - Campione Drudi/Feller

Con la vittoria al titolo! Mattia Drudi e Ricardo Feller vincono il secondo round della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Zandvoort e si laureano campioni 2023. In gara, il duo Audi ha lottato per la vittoria partendo dalla nona posizione in griglia.

Già nel giro di partenza, la lotta per il titolo si è fatta drammatica. Timur Boguslavskiy è stato colpito e ribaltato da Lorenzo Patrese. Erwan Bastard, Alex Frasinetti e Nicolas Baert hanno poi colpito la Mercedes e si sono diretti tutti ai box con danni. Solo Bastard è stato in grado di continuare dopo le riparazioni. Patrese, che ha colpito Boguslavskiy, è il compagno di squadra dei campioni in carica Feller e Drudi. Questa collisione ha un sapore particolare, perché in questo modo il titolo è stato servito ai compagni di squadra su un piatto d'argento. L'auto di Patrese e Aka ha ricevuto una penalità di 15 secondi per la collisione alla fine della gara. John Watson ha sintetizzato il tutto nella telecronaca dicendo che la penalità non era nulla rispetto ai danni causati da Patrese.

Al giro successivo Patrese è andato in testacoda nella ghiaia e si è ritirato. Per recuperare l'Audi e i detriti della collisione precedente al giro, è stata chiamata in pista la safety car.

Poco dopo la ripartenza, Adam Eteki, a bordo dell'Audi di Boutsen VDS, ha affrontato l'ultima curva. Il francese ha riportato la vettura ai box.

Cinque minuti prima dell'apertura della finestra di pit stop, sul rettilineo di partenza è iniziata una forte pioggia. Il pilota di testa Maxime Martin è scivolato nella ghiaia in queste condizioni difficili e ha perso due posizioni.

Poco dopo, Erwan Bastard è volato via nella zona di Scheivlak ed è rimasto bloccato nella ghiaia. La gara è stata nuovamente neutralizzata per recuperare la vettura.

A dieci minuti dalla fine della gara, Valentino Rossi è scivolato fuori pista nella zona di Scheivlak ed è sceso dalla quarta alla settima posizione. Rossi ha terminato la gara in settima posizione, concludendo la sua stagione con un altro risultato a punti.

Dries Vanthoor e Charles Weerts hanno concluso la gara in seconda posizione con la BMW M4 GT3 del WRT. Il distacco dall'Audi vincitrice è stato di 3,563 secondi.

Niklas Krütten e Calan Williams completano il podio con un'altra BMW WRT. Il duo si aggiudica così il titolo della Gold Cup.

Risultato (Top 10):

1° Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2° Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

3° Niklas Krütten/Calan Williams - WRT - BMW M4 GT3

4° Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

5° Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6° Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7° Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

8° Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9° Nicolai Kjaergaard/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10 Laurin Heinrich/Ayhancan Güven - CLRT - Porsche 911 GT3 R