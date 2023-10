K-PAX Racing si ferma dopo la difficile stagione 2024



di Jonas Plümer - Traduzione automatica da Tedesco

SRO

Il team K-PAX Racing si prenderà una pausa nel 2024 per esplorare la scena GT3. Per il 2025, la squadra ha in programma di tornare sulla scena GT3 e sul GT World Challenge Europe.

