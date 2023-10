K-PAX Racing faz uma pausa após a difícil época de 2024

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

A equipa americana K-PAX Racing inscreveu um Lamborghini Hurácan GT3 na GT World Challenge Europe Endurance Cup em 2023. A equipa anunciou agora que vai fazer uma pausa no próximo ano, mas planeia regressar à série de corridas SRO de alto nível em 2025.

A K-PAX Racing teve um ano difícil em 2023 com três pilotos de fábrica da Lamborghini, Sandy Mitchell, Marco Mapelli e Franck Perera. Só em Nürburgring é que a equipa terminou nos pontos.

O contrato de três anos da equipa com a Lamborghini expirou no final da época. Depois de ganhar títulos no GT World Challenge America em 2021 e 2022, a equipa regressou à Europa este ano na GT World Challenge Europe Endurance Cup.

A equipa planeia usar a pausa em 2024 para explorar o cenário GT3 com novos carros da Aston Martin, Corvette e Ford.

Para 2025, a equipa de corrida planeia regressar ao cenário GT3 e ao GT World Challenge Europe, uma vez que a Europa é um local importante para a equipa, disse o gestor de equipa Darren Law à Sportscar365.