GT World Challenge et FIA WEC 2024 pour Rossi ?

Il est certain que Valentino Rossi participera à la GT World Challenge Europe Endurance Cup en 2024. De plus, il est de plus en plus probable qu'il participe à la FIA WEC. Le départ de la GT World Challenge Europe Sprint Cup n'est pas certain.

Valentino Rossi se rapproche de plus en plus de son grand rêve de prendre le départ de la légendaire course des 24 heures du Mans. La participation du neuf fois champion du monde de moto et pilote officiel BMW au championnat du monde d'endurance devient de plus en plus probable. Il a fait des allusions à ce sujet lors de la finale de la saison de la série à Bahreïn, au cours d'une interview télévisée.

Rossi a assisté à la finale de la saison dans l'État du Golfe de Bahreïn et a participé au rookietest. Pendant le test Rooki, il a piloté une LMP2 de l'équipe WRT. Ce test n'est pas considéré comme une préparation de l'Italien à un programme de course, mais plutôt comme l'accomplissement d'un souhait, car Rossi demandait depuis longtemps au chef d'équipe Vincent Vosse s'il pouvait un jour tester la voiture.

"J'ai roulé avec cette équipe pendant deux ans et c'est une très bonne équipe", a déclaré Rossi lors d'une interview télévisée pendant la course. "Je suis très heureux. Je suis venu ici pour voir la course, car peut-être que l'année prochaine je courrai en WEC, nous verrons bien. Demain, je vais essayer la voiture LMP2 pour la première fois, parce que j'ai demandé à Vincent Vosse d'essayer la voiture et demain serait une bonne option. J'étais très curieux de piloter la voiture. Être en WEC l'année prochaine est l'objectif, nous allons essayer".

Le départ de Valentino Rossi serait donné dans la nouvelle classe LMGT3, qui remplacera la classe GTE la saison prochaine. Le pilote d'usine BMW Rossi y prendrait le départ avec WRT dans une M4 GT3. La participation officielle de l'équipe belge à succès dans la catégorie GT3 n'est pas encore confirmée, mais elle est considérée comme certaine.

Par ailleurs, le maintien de l'Italien dans la GT World Challenge Europe Endurance Cup est considéré comme certain. "Je continuerai à participer à la GT World Challenge Europe Endurance Cup", a déclaré Rossi à Speedweek lors de la finale de la saison 2023 de la série de courses SRO à Barcelone, lors d'une conférence de presse. Il n'est pas certain que "Il Dottore" continue à participer à la GT World Challenge Europe Sprint Cup pendant toute la saison.