Le GT World Challenge Europe en faits et en chiffres

La saison 2023 du GT World Challenge Europe a suscité l'enthousiasme avec des grilles de départ gigantesques et un sport automobile passionnant. Chiffres et faits concernant la saison 2023 de la série de courses SRO de haut niveau.

La Sprint Cup a enregistré une participation record cette saison, qui a culminé avec une finale passionnante à Zandvoort. L'Endurance Cup était également représentée en force et a atteint son plus grand nombre moyen d'inscrits. Le point culminant a été, comme toujours, les 24 heures de Spa CrowdStrike, qui ont été disputées pour la 75e fois et qui ont posé la première pierre de la célébration du centenaire l'année prochaine.

Outre les événements sur la piste, l'année 2023 a offert une multitude de chiffres remarquables et de faits fascinants. Maintenant que les moteurs sont au repos pour l'hiver, c'est le moment idéal pour analyser certaines données.

- L'équipe Akkodis-ASP numéro 88 (Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy) a remporté le titre des pilotes de la Coupe d'Endurance, bien qu'elle n'ait pas franchi la ligne d'arrivée lors de l'ouverture de la saison à Monza. C'est la première fois depuis 2013 que l'équipe victorieuse n'a pas marqué de points lors de la première course, et il se trouve qu'ils conduisaient tous deux des voitures Mercedes-AMG.

- Akkodis ASP n'a pas été la seule équipe à prendre un mauvais départ avant de se reprendre et de remporter le titre. Les champions de la Silver Cup et de la Pro-Am ont fait de même, puisque les trios de pilotes victorieux du Grasser Racing Team et de Car Collection Motorsport n'ont pas vu le drapeau à damier à Monza.

- La BMW numéro 98 de ROWE Racing a été la seule voiture à boucler chaque tour de la saison 2023 de l'Endurance Cup, soit 994 au total. C'est la deuxième saison consécutive que ROWE réussit cet exploit : sa sœur BMW numéro 998 avait réalisé le même exploit en 2022 en bouclant 1 004 tours.

- Quatre des cinq courses d'endurance de cette saison ont été remportées à partir de la pole position, plus que dans toute autre saison auparavant. L'exception a été les CrowdStrike 24 Hours of Spa, où la BMW ROWE Racing victorieuse s'est élancée de la 26e place. Une seule fois en 65 courses de l'Endurance Cup, une voiture a triomphé en partant de plus loin.

- Huit équipes, représentant six marques différentes, sont montées sur le podium de l'Endurance Cup cette saison. Akkodis ASP a été le plus performant avec deux victoires et une deuxième place, tandis que ROWE Racing a obtenu deux victoires et une troisième place. AF Corse a été l'autre équipe à remporter une victoire au classement général et a offert à la Ferrari 296 GT3 son premier triomphe à Barcelone.

- Les autres équipes qui ont décroché un podium en Endurance en 2023 étaient AlManar (Mercedes-AMG), Tresor Orange1 (Audi), Scherer Sport PHX (Audi), Iron Lynx (Lamborghini) et Rutronik Racing (Porsche).

- Le meilleur résultat global en endurance pour une voiture de la Gold Cup a été obtenu par la Mercedes-AMG numéro 157 de Winward Racing. Le jeune trio de pilotes Miklas Born/David Schumacher/Marius Zug a terminé sixième sur le Nürburgring, soit une place de mieux que l'Audi numéro 21 de Comtoyou Racing, qui a terminé la première course à Monza.

- GRT - Grasser Racing Team est monté sur le podium de la Silver Cup à chaque course d'endurance cette saison et a ainsi remporté le double titre. La Lamborghini numéro 85 de Benjamin Hites/Clemens Schmid/Glenn Van Berlo a remporté la couronne des pilotes avec deux victoires et deux deuxièmes places, tandis que la voiture sœur numéro 58 a terminé troisième à Monza et a remporté la victoire à Barcelone.

- Dans la Bronze Cup, les deux titres d'endurance ont été obtenus sans victoire en course. La McLaren Sky Tempesta #93 de Chris Froggatt/Jonathan Hui/Eddie Cheever a pris deux deuxièmes places et deux troisièmes places avant de terminer sixième lors de la finale.

- De manière appropriée, la course annuelle sur le circuit Paul Ricard a établi cette année un nouveau record de parcours de 1056,09 km (183 tours). Après neuf éditions sous forme de course de six heures, la course se déroulera l'année prochaine sur les trois heures habituelles et ouvrira la saison 2024 du 5 au 7 avril.

- Huber Motorsport s'est assuré la Bronze Cup lors des CrowdStrike 24 Hours of Spa. Fait remarquable, la Porsche numéro 20 s'est également élancée de la pole position après des qualifications dramatiques et pluvieuses. C'était la première fois depuis 2013 qu'une voiture hors catégorie Pro s'élançait de la pole position.

- Pour la deuxième fois en cinq ans, la victoire Pro-Am aux 24 Heures de Spa CrowdStrike a été remportée par une voiture qui s'est élancée depuis la voie des stands. Cette fois-ci, c'était la Mercedes-AMG numéro 75 de SunEnergy1 ; en 2019, c'était Oman Racing by TF Sport avec son Aston Martin.

- Cinq marques différentes ont remporté les cinq catégories lors des CrowdStrike 24 Hours of Spa de cette année. BMW a triomphé au classement général, McLaren en Gold Cup, Lamborghini en Silver Cup, Porsche en Bronze Cup et Mercedes-AMG en Pro-Am.

- L'édition de cette année de la classique d'endurance belge s'est déroulée sur 537 tours, soit un de plus qu'en 2022, avec 11 phases jaunes et neuf phases de safety car, soit moins que l'année dernière (respectivement 12 et 15).

- La Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup 2023 s'est déroulée sur 361 tours, avec 10 heures de course sur cinq circuits au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas.

- En remportant le classement général du sprint, Mattia Drudi et Ricardo Feller ont offert à Audi Sport son septième titre de pilote. Tresor Attempto Racing a remporté le classement par équipe, le dixième pour une équipe Audi en onze saisons.

- De nombreux éléments indiquent que cette saison a été la plus compétitive de la Sprint Cup depuis le début du championnat en 2013. Huit marques étaient représentées, un nombre jamais atteint auparavant dans la série, et un nouveau record a été établi à Misano avec 42 voitures.

- Avant cette saison, cela faisait six ans qu'une course de la Sprint Cup n'avait pas été remportée en dehors des six premières places sur la grille de départ. En 2023, cela s'est produit trois fois : la BMW #32 Team WRT a gagné à Valence en partant de la 13e place, tandis que l'Audi #40 Tresor Orange1 est partie de la 7e place à Brands Hatch et de la 9e à Zandvoort.

- Seules trois des courses de sprint de cette saison ont été remportées à partir de la pole position, le plus petit nombre depuis 2018, alors que l'année dernière, huit victoires avaient été obtenues à partir de la pole position.

- Au total, onze équipes sont montées sur le podium de la Sprint Cup cette saison, soit trois de plus qu'en 2022. Le couple en titre Mattia Drudi et Ricardo Feller en a obtenu sept, suivi de près par Dries Vanthoor et Charles Weerts avec six. Les vice-champions Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy ont obtenu quatre places sur le podium, mais toutes avec des victoires.

- La meilleure position moyenne sur la grille de départ de la Sprint Cup a été obtenue par la Ferrari numéro 69 d'Emil Frey Racing. Le tandem Albert Costa et Thierry Vermeulen a toujours été en tête, même s'il n'a pas signé de pole position. La position moyenne en qualifications de l'équipage #69 était de 6,6, suivie de l'Audi #40 Tresor Orange1 (7,1) et de la Mercedes-AMG #88 Akkodis ASP (9,4).

- Raffaele Marciello a obtenu la meilleure moyenne individuelle en qualifications avec deux pole positions, une deuxième place sur la grille et deux troisièmes places. Le pilote Mercedes-AMG détient le record de la Sprint Cup avec 14 pôles.

- La BMW #30 Team WRT de Niklas Krütten et Calan Williams s'est classée troisième au classement général lors de la dernière course de la Sprint Cup à Zandvoort. C'était la seule fois qu'une voiture hors de la classe Pro montait sur le podium général, en Sprint Cup comme en Endurance Cup.

- En dix saisons de Sprint Cup, il n'y avait jamais eu de champion australien. Cette année, il y en a eu deux. Outre Calan Williams, qui a remporté la Gold Cup, Jordan Love s'est adjugé la Silver Cup au volant de la HRT Mercedes-AMG portant le numéro 77.

- Le participant à la Bronze Cup Dennis Marschall a placé l'Audi n°66 de Tresor Attempto Racing en pole position à Valence et s'est également assuré la deuxième place sur la grille de départ à Hockenheim. Aucune autre voiture en dehors de la classe Pro ne s'est qualifiée pour la première ligne lors d'une épreuve de sprint cette saison.

- Avec un total de 18 victoires en Sprint Cup, Audi a été de loin la marque la plus performante cette saison, toutes catégories confondues. La marque d'Ingolstadt a remporté quatre victoires au classement général, six victoires dans la Gold Cup et la Silver Cup et deux autres dans la Bronze Cup.

- Lorsque le circuit de Hockenheim a été ajouté au calendrier en 2022, il était, avec ses 4,6 km, le circuit le plus court sur lequel se déroulait une manche de l'Endurance Cup. Cette année, il est passé à la Sprint Cup, où le circuit est le plus long. Il cédera toutefois ce titre l'année prochaine, puisque le circuit de Barcelone-Catalogne sera de retour au calendrier des sprints. Le circuit espagnol est environ 80 mètres plus long que Hockenheim.

- Le calendrier 2024 comprend huit des circuits visités en 2023 et l'ordre des épreuves a également été revu. L'Endurance Cup débutera sur le circuit Paul Ricard (du 5 au 7 avril), suivi des CrowdStrike 24 Hours of Spa (du 27 au 30 juin), qui fêtera son 100e anniversaire en 2024. La prochaine étape sera une excursion au Nürburgring du 26 au 28 juillet, tandis que Monza passera du printemps à l'automne du 20 au 22 septembre. Enfin, la série s'aventurera en terre inconnue en organisant une course de six heures sur le circuit de Jeddah Corniche du 21 au 23 novembre.

- La Sprint Cup s'arrêtera sur cinq sites connus, alors que seuls trois figuraient au calendrier de cette année. Le traditionnel coup d'envoi à Brands Hatch (4-5 mai) sera maintenu, suivi par les événements bien établis de Misano (17-19 mai) et Hockenheim (19-21 juillet). Du 23 au 25 août, la série reviendra à Magny-Cours après une année d'absence, tandis que le circuit de Barcelone-Catalogne sera réintégré au calendrier des sprints pour accueillir la finale du 11 au 13 octobre.