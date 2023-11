Il GT World Challenge Europe in fatti e cifre

La Sprint Cup ha registrato una partecipazione record in questa stagione, culminata in un finale emozionante a Zandvoort. Anche la Endurance Cup è stata rappresentata al completo e ha raggiunto il suo più grande campo di partenza medio. Come sempre, l'evento clou è stata la 24 Ore di Spa, che si è svolta per la 75a volta e ha gettato le basi per le celebrazioni del centenario del prossimo anno.

Oltre all'azione in pista, il 2023 ha offerto una serie di cifre notevoli e fatti affascinanti. Ora che i motori sono a riposo per l'inverno è il momento ideale per analizzare alcuni dati.

- Il team Akkodis-ASP #88 (Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy) ha vinto il titolo piloti dell'Endurance Cup nonostante non abbia concluso la stagione inaugurale a Monza. È la prima volta dal 2013 che il team vincitore non ha ottenuto punti nella prima gara, e per coincidenza entrambi guidavano vetture Mercedes-AMG.

- L'ASP di Akkodi non è stata l'unica squadra a partire male prima di riprendersi e conquistare il titolo. I campioni della Silver Cup e della Pro-Am hanno fatto lo stesso, mentre i terzetti di piloti vincenti di Grasser Racing Team e Car Collection Motorsport non hanno visto la bandiera a scacchi a Monza.

- La BMW #98 di ROWE Racing è stata l'unica vettura a completare tutti i giri della stagione 2023 della Endurance Cup, per un totale di 994. È la seconda stagione consecutiva che ROWE raggiunge questo traguardo: la sua sorella BMW #998 ha compiuto la stessa impresa nel 2022, completando 1.004 giri.

- Quattro delle cinque gare di endurance di questa stagione sono state vinte dalla pole position, più che in qualsiasi altra stagione precedente. L'eccezione è stata la CrowdStrike 24 Ore di Spa, dove la BMW del ROWE Racing, vittoriosa, è partita dal 26° posto. Solo una volta in 65 gare della Endurance Cup una vettura ha trionfato partendo da più lontano.

- Otto squadre, in rappresentanza di sei marchi diversi, hanno ottenuto un podio nella Endurance Cup in questa stagione. Akkodis ASP è stato il più vincente con due vittorie e un secondo posto, mentre ROWE Racing ha ottenuto due vittorie e un terzo posto. AF Corse è stata l'altra squadra a conquistare la vittoria assoluta, regalando alla Ferrari 296 GT3 il suo primo trionfo a Barcellona.

- Gli altri team che hanno ottenuto un podio nell'Endurance nel 2023 sono stati AlManar (Mercedes-AMG), Tresor Orange1 (Audi), Scherer Sport PHX (Audi), Iron Lynx (Lamborghini) e Rutronik Racing (Porsche).

- Il miglior risultato complessivo di endurance per una vettura della Gold Cup è stato ottenuto dalla Mercedes-AMG con il numero di partenza 157 di Winward Racing. Il trio di giovani piloti Miklas Born/David Schumacher/Marius Zug si è piazzato al sesto posto al Nürburgring, un posto migliore rispetto all'Audi Comtoyou Racing numero 21 che ha concluso la prima gara a Monza.

- Il GRT - Grasser Racing Team è salito sul podio della Silver Cup in tutte le gare di durata di questa stagione, aggiudicandosi il doppio titolo. La Lamborghini numero 85 di Benjamin Hites/Clemens Schmid/Glenn Van Berlo ha conquistato la corona piloti con due vittorie e due secondi posti, mentre la vettura gemella con il numero 58 è arrivata terza a Monza e ha conquistato la vittoria a Barcellona.

- Nella Bronze Cup, entrambi i titoli endurance sono stati conquistati senza una vittoria in gara. La McLaren #93 Sky Tempesta di Chris Froggatt/Jonathan Hui/Eddie Cheever ha ottenuto due secondi posti e due terzi posti prima di concludere al sesto posto la gara finale.

- Come si conviene, la gara annuale di quest'anno al Circuit Paul Ricard ha stabilito un nuovo record del tracciato di 1056,09 chilometri (183 giri). Dopo nove edizioni di sei ore, l'anno prossimo la gara si svolgerà nell'abituale durata di tre ore e aprirà la stagione 2024 dal 5 al 7 aprile.

- Huber Motorsport si è assicurato la Bronze Cup alla CrowdStrike 24 Ore di Spa. La Porsche numero 20 è partita dalla pole position dopo una sessione di qualifiche drammatica e piovosa. È stata la prima volta dal 2013 che un'auto non appartenente alla categoria Pro ha iniziato la gara dalla pole position.

- Per la seconda volta in cinque anni, la vittoria della Pro-Am alla 24 Ore di Spa è andata a una vettura partita dalla corsia dei box. Questa volta è stata la Mercedes-AMG #75 di SunEnergy1; nel 2019 era stata Oman Racing by TF Sport con la sua Aston Martin.

- Cinque marchi diversi hanno vinto le cinque classi della 24 Ore di Spa di quest'anno. BMW ha trionfato nella classifica generale, McLaren nella Gold Cup, Lamborghini nella Silver Cup, Porsche nella Bronze Cup e Mercedes-AMG nella Pro-Am.

- L'edizione di quest'anno della classica endurance belga si è svolta su 537 giri, uno in più rispetto al 2022. Ci sono stati 11 periodi di caution e nove di safety car, meno dell'anno scorso (rispettivamente 12 e 15).

- La Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup 2023 si è svolta su 361 giri, con 10 ore di gara su cinque circuiti nel Regno Unito, in Italia, Germania, Spagna e Paesi Bassi.

- Vincendo la classifica generale sprint, Mattia Drudi e Ricardo Feller hanno regalato ad Audi Sport il settimo titolo piloti. Tresor Attempto Racing ha vinto la classifica a squadre, la decima per un team Audi in undici stagioni.

- Molti elementi fanno pensare che questa sia stata la stagione della Sprint Cup più competitiva dall'inizio del campionato nel 2013. Sono stati rappresentati otto marchi, come mai prima d'ora nella serie, e a Misano è stato stabilito un nuovo record di 42 auto.

- Prima di questa stagione, erano sei anni che una gara della Sprint Cup non veniva vinta da chi non occupava le prime sei posizioni in griglia. Nel 2023 è successo tre volte: la BMW del Team WRT n. 32 ha vinto dal 13° posto a Valencia, mentre l'Audi Tresor Orange1 n. 40 è partita dalla P7 a Brands Hatch e dalla P9 a Zandvoort.

- Solo tre delle gare sprint di questa stagione sono state vinte dalla pole position, il minor numero dal 2018, rispetto alle otto vittorie dalla pole position dello scorso anno.

- Un totale di undici squadre ha ottenuto un podio nella Sprint Cup in questa stagione, tre in più rispetto al 2022. La coppia vincitrice del titolo Mattia Drudi e Ricardo Feller ne ha conquistati sette, seguita da vicino da Dries Vanthoor e Charles Weerts con sei. I secondi classificati Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy hanno ottenuto quattro podi, tutti vittoriosi.

- La migliore posizione media di partenza nella Sprint Cup è stata ottenuta dalla Ferrari numero 69 dell'Emil Frey Racing. La coppia formata da Albert Costa e Thierry Vermeulen è stata sempre in testa, anche se senza pole position. La posizione media in qualifica dell'equipaggio #69 è stata di 6,6, seguita dall'Audi #40 Tresor Orange1 (7,1) e dalla Mercedes-AMG #88 Akkodis ASP (9,4).

- Raffaele Marciello ha ottenuto la migliore media individuale in qualifica con due pole position, un secondo posto in griglia e due terzi posti. Il pilota della Mercedes-AMG detiene il record nella Sprint Cup con 14 pole.

- La BMW #30 del Team WRT di Niklas Krütten e Calan Williams ha ottenuto il terzo posto assoluto nell'ultima gara della Sprint Cup a Zandvoort. Questa è stata l'unica volta in cui una vettura non appartenente alla classe Pro è salita sul podio assoluto sia della Sprint Cup che della Endurance Cup.

- In 10 stagioni di Sprint Cup, non c'è mai stato un campione australiano. Quest'anno ce ne sono stati due. Oltre a Calan Williams, che ha vinto la Gold Cup, Jordan Love si è aggiudicato la Silver Cup con la Mercedes-AMG HRT #77.

- Il partecipante alla Bronze Cup, Dennis Marschall, ha piazzato l'Audi #66 del Tresor Attempto Racing in pole position a Valencia e si è assicurato anche il secondo posto in griglia a Hockenheim. Nessun'altra vettura al di fuori della classe Pro si è qualificata per la prima fila in un evento sprint in questa stagione.

- Con un totale di 18 vittorie nella Sprint Cup, Audi è stato di gran lunga il marchio di maggior successo in tutte le classi in questa stagione. Il marchio di Ingolstadt ha ottenuto quattro vittorie complessive, sei vittorie ciascuna nella Gold Cup e nella Silver Cup e altre due nella Bronze Cup.

- Quando l'Hockenheimring è stato aggiunto al calendario nel 2022, con i suoi 4,6 chilometri era il tracciato più corto su cui si disputava una prova della Coppa Endurance. Quest'anno è passato alla Sprint Cup, dove è il tracciato più lungo. Tuttavia, il prossimo anno rinuncerà a questo titolo quando il Circuit de Barcelona-Catalunya tornerà nel calendario Sprint. Il circuito spagnolo è circa 80 metri più lungo di Hockenheim.

- Il calendario 2024 comprende otto dei circuiti visitati nel 2023 e anche l'ordine degli eventi è stato rivisto. La Coppa Endurance inizia al Circuito Paul Ricard (5-7 aprile), seguita dalla 24 Ore di Spa (27-30 giugno), che nel 2024 compie 100 anni. Si passa poi al Nürburgring dal 26 al 28 luglio, mentre Monza passa dalla primavera all'autunno dal 20 al 22 settembre. Infine, la serie aprirà una nuova strada organizzando una gara di sei ore sul circuito Corniche di Jeddah dal 21 al 23 novembre.

- La Sprint Cup farà la sua comparsa in cinque luoghi familiari, anche se solo tre sono stati inclusi nel calendario di quest'anno. La tradizionale apertura della stagione a Brands Hatch (4-5 maggio) sarà mantenuta, seguita dagli eventi consolidati di Misano (17-19 maggio) e Hockenheim (19-21 luglio). Dal 23 al 25 agosto, la serie tornerà a Magny-Cours dopo un anno di assenza, mentre il Circuito di Barcellona-Catalunya tornerà nel calendario delle gare sprint come sede della finale dall'11 al 13 ottobre.