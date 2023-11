O GT World Challenge Europe em factos e números

A época de 2023 do GT World Challenge Europe entusiasmou com enormes campos de partida e um desporto motorizado emocionante. Factos e números sobre a época de 2023 da série de corridas SRO de alto calibre.

A Sprint Cup registou uma participação recorde esta época, que culminou com um final emocionante em Zandvoort. A Endurance Cup também esteve representada na sua força máxima e alcançou a sua maior média de partidas. Como sempre, o ponto alto foi a CrowdStrike 24 Horas de Spa, que se realizou pela 75ª vez e lançou as bases para as celebrações do centenário no próximo ano.

Para além da ação na pista, 2023 ofereceu uma riqueza de números notáveis e factos fascinantes. Agora que os motores estão a descansar para o inverno, é a altura ideal para analisar alguns dos dados.

- A equipa #88 da Akkodis-ASP (Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy) conquistou o título de pilotos da Taça de Resistência, apesar de não ter terminado a época de abertura em Monza. É a primeira vez desde 2013 que a equipa vencedora não marca qualquer ponto na primeira corrida, coincidentemente ambas com carros Mercedes-AMG.

- A ASP de Akkodi não foi a única equipa a ter um mau começo antes de recuperar para conquistar o título. Os campeões da Taça de Prata e da Pro-Am fizeram o mesmo, enquanto os trios de pilotos vencedores da Grasser Racing Team e da Car Collection Motorsport não conseguiram ver a bandeira axadrezada em Monza.

- O BMW #98 da ROWE Racing foi o único carro a completar todas as voltas na temporada 2023 da Endurance Cup, totalizando 994. É a segunda temporada consecutiva que a ROWE consegue este feito: o BMW #998 da sua irmã conseguiu o mesmo feito em 2022, completando 1.004 voltas.

- Quatro das cinco corridas de resistência desta época foram ganhas a partir da pole position, mais do que em qualquer época anterior. A exceção foi a CrowdStrike 24 Horas de Spa, onde o vitorioso BMW da ROWE Racing partiu do 26º lugar. Só uma vez em 65 corridas da Endurance Cup é que um carro triunfou a partir de uma posição mais recuada.

- Oito equipas, representando seis marcas diferentes, alcançaram um lugar no pódio na Endurance Cup esta época. A Akkodis ASP foi a mais bem sucedida com duas vitórias e um segundo lugar, enquanto a ROWE Racing obteve duas vitórias e um terceiro lugar. A AF Corse foi a outra equipa a obter uma vitória na geral, dando ao Ferrari 296 GT3 o seu primeiro triunfo em Barcelona.

- As outras equipas que garantiram um pódio de Endurance em 2023 foram a AlManar (Mercedes-AMG), a Tresor Orange1 (Audi), a Scherer Sport PHX (Audi), a Iron Lynx (Lamborghini) e a Rutronik Racing (Porsche).

- O melhor resultado global de resistência para um carro da Gold Cup foi alcançado pelo Mercedes-AMG com o número de partida 157 da Winward Racing. O jovem trio de pilotos Miklas Born/David Schumacher/Marius Zug terminou em sexto lugar em Nürburgring, um lugar melhor do que o Audi #21 da Comtoyou Racing que terminou a primeira corrida em Monza.

- A GRT - Grasser Racing Team terminou no pódio da Taça de Prata em todas as corridas de resistência desta época, conquistando o duplo título. O Lamborghini número 85 de Benjamin Hites/Clemens Schmid/Glenn Van Berlo conquistou o título de pilotos com duas vitórias e dois segundos lugares, enquanto o carro irmão com o número 58 ficou em terceiro em Monza e venceu em Barcelona.

- Na Taça de Bronze, ambos os títulos de resistência foram conquistados sem uma vitória em corrida. O McLaren #93 Sky Tempesta de Chris Froggatt/Jonathan Hui/Eddie Cheever obteve dois segundos lugares e dois terceiros lugares antes de terminar em sexto na final.

- A corrida anual deste ano no Circuito Paul Ricard estabeleceu um novo recorde de 1056,09 quilómetros (183 voltas). Depois de nove edições com seis horas de duração, a corrida do próximo ano terá a duração habitual de três horas e abrirá a época de 2024, de 5 a 7 de abril.

- A Huber Motorsport garantiu a Taça de Bronze nas 24 Horas de Spa CrowdStrike. De forma notável, o Porsche número 20 também arrancou da pole position após uma sessão de qualificação dramática e chuvosa. Foi a primeira vez desde 2013 que um carro fora da categoria Pro começou a corrida na pole position.

- Pela segunda vez em cinco anos, a vitória da Pro-Am nas 24 Horas de Spa CrowdStrike foi para um carro que partiu das boxes. Desta vez, foi o Mercedes-AMG #75 da SunEnergy1; em 2019, foi a Oman Racing by TF Sport com o seu Aston Martin.

- Cinco marcas diferentes venceram as cinco classes nas 24 Horas de Spa CrowdStrike deste ano. A BMW triunfou na classificação geral, a McLaren na Taça de Ouro, a Lamborghini na Taça de Prata, a Porsche na Taça de Bronze e a Mercedes-AMG na Pro-Am.

- A edição deste ano do clássico belga de resistência teve 537 voltas, mais uma do que em 2022, e registou 11 períodos de precaução e nove períodos de safety car, menos do que no ano passado (12 e 15, respetivamente).

- A Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup 2023 foi disputada ao longo de 361 voltas, com 10 horas de corrida em cinco circuitos no Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha e Países Baixos.

- Ao vencerem a classificação geral do sprint, Mattia Drudi e Ricardo Feller deram à Audi Sport o seu sétimo título de pilotos. A Tresor Attempto Racing venceu a classificação por equipas, a décima de uma equipa Audi em onze épocas.

- Há muito a sugerir que esta foi a época mais competitiva da Sprint Cup desde que o campeonato começou em 2013. Oito marcas estiveram representadas, mais do que nunca na série, e um novo recorde de 42 carros foi estabelecido em Misano.

- Antes desta época, há seis anos que uma corrida da Sprint Cup não era ganha fora das seis primeiras posições da grelha. Em 2023, isso aconteceu três vezes: o BMW #32 da Team WRT venceu a partir do 13º lugar em Valência, enquanto o Audi #40 da Tresor Orange1 partiu da P7 em Brands Hatch e da P9 em Zandvoort.

- Apenas três das corridas de sprint desta época foram ganhas a partir da pole position, o menor número desde 2018, em comparação com oito vitórias a partir da pole position no ano passado.

- Um total de onze equipas alcançaram um lugar no pódio na Sprint Cup esta época, mais três do que em 2022. A dupla vencedora do título, Mattia Drudi e Ricardo Feller, conquistou sete lugares, seguida de perto por Dries Vanthoor e Charles Weerts, com seis. Os vice-campeões Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy conseguiram quatro lugares no pódio, todos eles vitórias.

- A melhor posição média de partida na Sprint Cup foi alcançada pelo Ferrari número 69 da Emil Frey Racing. A dupla Albert Costa e Thierry Vermeulen esteve sempre na frente, embora sem a pole position. A média da posição de qualificação da equipa do #69 foi de 6,6, seguida do Audi Tresor Orange1 #40 (7,1) e do Mercedes-AMG Akkodis ASP #88 (9,4).

- Raffaele Marciello obteve a melhor média individual de qualificação com duas pole positions, um segundo lugar na grelha e dois terceiros lugares. O piloto da Mercedes-AMG detém o recorde na Sprint Cup com 14 poles.

- O BMW #30 da Team WRT de Niklas Krütten e Calan Williams terminou em terceiro lugar na geral na última corrida da Sprint Cup em Zandvoort. Esta foi a única vez que um carro fora da classe Pro terminou no pódio da geral tanto na Sprint Cup como na Endurance Cup.

- Em 10 épocas da Sprint Cup, nunca houve um campeão australiano. Este ano houve dois. Para além de Calan Williams, que venceu a Gold Cup, Jordan Love garantiu a Silver Cup no Mercedes-AMG HRT #77.

- O participante na Taça de Bronze, Dennis Marschall, colocou o Audi #66 da Tresor Attempto Racing na pole position em Valência e também garantiu o segundo lugar na grelha em Hockenheim. Nenhum outro carro fora da classe Pro se qualificou para a primeira linha num evento de sprint esta época.

- Com um total de 18 vitórias na Sprint Cup, a Audi foi, de longe, a marca mais bem sucedida em todas as classes esta época. A marca sediada em Ingolstadt obteve quatro vitórias na geral, seis vitórias na Taça de Ouro e na Taça de Prata e mais duas na Taça de Bronze.

- Quando o Hockenheimring foi adicionado ao calendário em 2022, com 4,6 quilómetros, era a pista mais curta em que se realizava uma ronda da Taça de Resistência. Este ano, passou para a Sprint Cup, onde é a pista mais longa. No entanto, este título será retirado no próximo ano, com o regresso do Circuito de Barcelona-Catalunha ao calendário Sprint. O circuito espanhol é cerca de 80 metros mais comprido do que Hockenheim.

- O calendário de 2024 inclui oito dos circuitos que foram visitados em 2023 e a ordem das provas também foi revista. A Taça de Resistência começa no Circuito Paul Ricard (5-7 de abril), seguindo-se as CrowdStrike 24 Horas de Spa (27-30 de junho), que celebra o seu 100º aniversário em 2024. Segue-se uma viagem a Nürburgring, de 26 a 28 de julho, enquanto Monza muda da primavera para o outono, de 20 a 22 de setembro. Finalmente, a série abre novos caminhos ao organizar uma corrida de seis horas no Jeddah Corniche Circuit, de 21 a 23 de novembro.

- A Sprint Cup fará aparições em cinco locais familiares, embora apenas três tenham sido incluídos no calendário deste ano. A tradicional abertura da época em Brands Hatch (4-5 de maio) será mantida, seguida dos eventos estabelecidos em Misano (17-19 de maio) e Hockenheim (19-21 de julho). De 23 a 25 de agosto, a série regressará a Magny-Cours após uma ausência de um ano, enquanto o Circuito de Barcelona-Catalunha regressará ao calendário de sprint como o local da final de 11 a 13 de outubro.