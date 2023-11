Walkenhorst Motorsport mise sur Aston Martin !

Walkenhorst Motorsport annonce la signature d'un contrat à long terme avec Aston Martin Racing (AMR). L'équipe de Melle deviendra ainsi le partenaire de course officiel d'AMR à partir de la saison 2024. Le partenariat avec AMR comprend l'utilisation de bolides Aston Martin Vantage GT3 dans diverses séries de courses et championnats de haut niveau. À partir de la saison prochaine, Walkenhorst Motorsport recevra un soutien important de la part d'AMR dans le cadre de cette coopération. L'objectif des deux partenaires est d'impressionner le monde du sport automobile avec cette alliance unique et de fêter ensemble des succès dans les années à venir.

La particularité de ce partenariat à long terme ne réside pas seulement dans sa continuité et sa sécurité de planification, mais aussi dans le soutien d'usine que Walkenhorst Motorsport recevra d'AMR. L'étroite coopération technique permet non seulement le développement de technologies de course innovantes, mais constitue également la base des futurs classements de pointe de l'équipe de Basse-Saxe.

Niclas Königbauer, Managing Director Walkenhorst Motorsport : "Le partenariat étroit avec AMR nous donne la certitude de pouvoir compter sur l'excellence technique et l'expérience dans les années à venir. Cela ne renforce pas seulement nos performances en course, mais consolide également notre position en tant qu'équipe d'intervention réussie pour nos partenaires et clients. Nous aborderons certainement la saison à venir dans les meilleures conditions et nous sommes très heureux de travailler avec AMR".

Adam Carter, Head of Endurance Motorsport Aston Martin : "Nous sommes ravis d'accueillir Walkenhorst Motorsport au sein de la famille AMR. Walkenhorst est une équipe qui s'est toujours montrée solide et qui a obtenu d'excellents résultats dans un grand nombre de championnats. Chez Aston Martin, nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour réaliser ses projets ambitieux et passionnants avec la Vantage GT3. En fin de compte, nous sommes tous convaincus qu'il s'agira d'une combinaison gagnante. De plus, Walkenhorst a obtenu des résultats de premier ordre dans la course GT mondiale. C'est pourquoi nous, AMR, sommes heureux de conclure ce partenariat à long terme".

En tant que partenaire de course officiel d'AMR, Walkenhorst Motorsport engagera une Aston Martin Vantage GT3 dans la catégorie PRO de la Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup Powered by AWS (GTWC) ainsi que dans les courses de la série d'endurance du Nürburgring (NLS). Pour ces engagements PRO, Walkenhorst fera appel au pool de pilotes d'usine d'AMR. Les deux classiques d'endurance ADAC RAVENOL 24h Nürburgring et CrowdStrike 24h Spa seront donc les points forts de la collaboration pour les années à venir et les temps forts de la saison.

Henry Walkenhorst, Managing Director Walkenhorst Motorsport : "L'association avec AMR est pour nous plus qu'un partenariat - c'est un voyage commun au cours duquel nous espérons remporter de nombreux succès communs avec enthousiasme. Nous sommes fermement convaincus qu'AMR nous permettra non seulement de renouer avec les succès importants de l'équipe de ces dernières années, mais aussi de les consolider à l'avenir. Nous avons de grandes ambitions et nous ne décevrons pas nos partenaires de longue date et nos nombreux fans".

Pour la saison 2024, Walkenhorst Motorsport prévoit d'engager trois Aston Martin Vantage GT3 en GTWC et en NLS. Parallèlement, l'équipe travaille sur un éventuel engagement supplémentaire dans le cadre de l'ADAC GT Masters. La nouvelle équipe d'engagement Aston Martin annoncera prochainement plus de détails sur son programme 2024.

Jörg Breuer, Managing Director Walkenhorst Motorsport : "L'alliance avec AMR est d'une grande importance pour nous. Le contrat de coopération à long terme nous permet de faire avancer nos plans de manière conséquente et continue. Nous remercions vivement Aston Martin pour la confiance qu'il nous accorde et nous nous réjouissons de fêter de nombreux succès sur les circuits du monde entier avec AMR".