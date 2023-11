Walkenhorst Motorsport si affida ad Aston Martin!

Walkenhorst Motorsport si affiderà ad Aston Martin nelle gare GT3 in futuro! È previsto l'utilizzo di tre Vantage GT3 nel GT World Challenge Europe e sulla Nordschleife - il programma dell'ADAC GT Masters è in corso.

Walkenhorst Motorsport annuncia la firma di un contratto a lungo termine con Aston Martin Racing (AMR). Ciò significa che il team di Melle sarà il partner ufficiale di AMR a partire dalla stagione 2024. La partnership con AMR prevede l'utilizzo di vetture Aston Martin Vantage GT3 in diverse serie e campionati di alto livello. Dalla prossima stagione, Walkenhorst Motorsport riceverà un ampio supporto da AMR come parte della cooperazione. L'obiettivo di entrambi i partner è quello di stupire il mondo del motorsport con questa alleanza unica e di festeggiare insieme il successo nei prossimi anni.

La particolarità di questa partnership a lungo termine non risiede solo nella sua continuità e sicurezza di pianificazione, ma anche nel supporto lavorativo che Walkenhorst Motorsport riceverà da AMR. La stretta collaborazione tecnica non solo consente l'ulteriore sviluppo di tecnologie da corsa innovative, ma costituisce anche la base per i futuri piazzamenti di vertice del team della Bassa Sassonia.

Niclas Königbauer, amministratore delegato di Walkenhorst Motorsport: "La stretta collaborazione con AMR ci dà la certezza di poter contare sull'eccellenza tecnica e sull'esperienza nei prossimi anni. Questo non solo rafforza le nostre prestazioni in gara, ma consolida anche la nostra posizione di team operativo di successo per i nostri partner e clienti. Saremo sicuramente ben preparati per la prossima stagione e non vediamo l'ora di lavorare con AMR".

Adam Carter, responsabile Endurance Motorsport Aston Martin: "Siamo lieti di accogliere Walkenhorst Motorsport nella famiglia AMR. Walkenhorst è una squadra che ha sempre dimostrato di essere forte e ha ottenuto ottimi risultati in diversi campionati. Noi di Aston Martin non vediamo l'ora di lavorare con il team per realizzare i loro ambiziosi ed entusiasmanti piani con la Vantage GT3. In definitiva, siamo tutti convinti che questa sarà una combinazione vincente. Inoltre, Walkenhorst ha ottenuto risultati di prim'ordine nelle gare GT globali. Per questo motivo, noi di AMR siamo felici di avviare questa partnership a lungo termine".

In qualità di partner ufficiale di AMR, Walkenhorst Motorsport parteciperà con una Aston Martin Vantage GT3 alla categoria PRO della Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup Powered by AWS (GTWC) e alla Nürburgring Endurance Series (NLS). Per questi eventi PRO, Walkenhorst si avvarrà del parco piloti AMR Works. Le due classiche endurance ADAC RAVENOL 24h Nürburgring e CrowdStrike 24h Spa saranno quindi i punti focali della collaborazione per i prossimi anni e i momenti salienti della stagione.

Henry Walkenhorst, amministratore delegato di Walkenhorst Motorsport: "Il legame con AMR è più di una semplice partnership per noi, è un viaggio comune in cui speriamo di ottenere molti successi insieme con entusiasmo. Siamo fermamente convinti che con AMR non solo continueremo senza soluzione di continuità i significativi successi di squadra degli ultimi anni, ma li rafforzeremo anche in futuro. Abbiamo grandi ambizioni e non deluderemo i nostri partner di lunga data e i nostri numerosi fan".

Walkenhorst Motorsport ha in programma di schierare tre Aston Martin Vantage GT3 nella GTWC e tre nella NLS per la stagione 2024. Allo stesso tempo, il team sta lavorando a una possibile ulteriore partecipazione all'ADAC GT Masters. Il nuovo team Aston Martin annuncerà a breve ulteriori dettagli sul programma 2024.

Jörg Breuer, amministratore delegato di Walkenhorst Motorsport: "L'alleanza con AMR è di grande importanza per noi. L'accordo di cooperazione a lungo termine ci permette di portare avanti i nostri progetti in modo costante e continuo. Desideriamo ringraziare Aston Martin per la fiducia che ci ha accordato e ci auguriamo di festeggiare insieme ad AMR molti successi sulle piste di tutto il mondo."