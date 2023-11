A Walkenhorst Motorsport confia na Aston Martin!

A Walkenhorst Motorsport vai contar com a Aston Martin nas corridas de GT3 no futuro! Está planeada a utilização de três Vantage GT3 no GT World Challenge Europe e no Nordschleife - o programa no ADAC GT Masters está em curso.

A Walkenhorst Motorsport anuncia a assinatura de um contrato de longo prazo com a Aston Martin Racing (AMR). Isto significa que a equipa de Melle será o parceiro oficial de corridas da AMR a partir da época de 2024. A parceria com a AMR inclui a utilização de carros Aston Martin Vantage GT3 em várias séries de corridas e campeonatos de topo. A partir da próxima época, a Walkenhorst Motorsport receberá um apoio alargado da AMR como parte da cooperação. O objetivo de ambos os parceiros é impressionar o mundo dos desportos motorizados com esta aliança única e celebrar o sucesso em conjunto nos próximos anos.

A caraterística especial desta parceria a longo prazo reside não só na sua continuidade e segurança de planeamento, mas também no apoio às obras que a Walkenhorst Motorsport receberá da AMR. A estreita cooperação técnica não só permite um maior desenvolvimento de tecnologias de corrida inovadoras, como também constitui a base para futuras classificações de topo da equipa da Baixa Saxónia.

Niclas Königbauer, Diretor Geral da Walkenhorst Motorsport: "A estreita parceria com a AMR dá-nos a certeza de que podemos contar com excelência técnica e experiência nos próximos anos. Isto não só reforça o nosso desempenho nas corridas, como também consolida a nossa posição como uma equipa operacional de sucesso para os nossos parceiros e clientes. Estaremos certamente bem preparados para a próxima época e estamos muito ansiosos por trabalhar com a AMR."

Adam Carter, Diretor do Desporto Automóvel de Resistência da Aston Martin: "Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas à Walkenhorst Motorsport à família AMR. A Walkenhorst é uma equipa que sempre provou ser uma equipa forte e que alcançou excelentes resultados numa variedade de campeonatos. Nós, na Aston Martin, estamos ansiosos por trabalhar com a equipa para concretizar os seus ambiciosos e excitantes planos com o Vantage GT3. Em última análise, estamos todos convencidos de que esta será uma combinação vencedora. Além disso, a Walkenhorst tem apresentado resultados de primeira classe em corridas de GT globais. Por esta razão, nós, como AMR, estamos felizes por entrar nesta parceria a longo prazo."

Como parceiro oficial de corrida da AMR, a Walkenhorst Motorsport vai inscrever um Aston Martin Vantage GT3 na categoria PRO da Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup Powered by AWS (GTWC) e na Nürburgring Endurance Series (NLS). Walkenhorst irá recorrer à equipa de pilotos da AMR para estes eventos PRO. Os dois clássicos de resistência ADAC RAVENOL 24h Nürburgring e CrowdStrike 24h Spa serão, por conseguinte, os pontos centrais da colaboração para os próximos anos e os pontos altos da época.

Henry Walkenhorst, Diretor Geral da Walkenhorst Motorsport: "A ligação com a AMR é mais do que uma simples parceria para nós - é uma viagem conjunta na qual esperamos alcançar muitos sucessos em conjunto e com entusiasmo. Estamos firmemente convencidos de que, com a AMR, não só daremos continuidade aos sucessos significativos da equipa nos últimos anos, como também os desenvolveremos no futuro. Temos grandes ambições e não vamos desiludir os nossos parceiros de longa data e muitos fãs".

A Walkenhorst Motorsport está a planear colocar em campo três Aston Martin Vantage GT3 no GTWC e três no NLS para a época de 2024. Ao mesmo tempo, a equipa está a trabalhar numa possível entrada adicional no ADAC GT Masters. A nova equipa Aston Martin anunciará em breve mais detalhes sobre o programa de 2024.

Jörg Breuer, Diretor Geral da Walkenhorst Motorsport: "A aliança com a AMR é de grande importância para nós. O acordo de cooperação a longo prazo permite-nos avançar de forma consistente e contínua com os nossos planos. Gostaríamos de agradecer à Aston Martin pela confiança que depositaram em nós e esperamos celebrar muitos sucessos nas pistas de corridas do mundo juntamente com a AMR."