Porsche toujours actif en 2024 avec un programme client intensif

Avec l'introduction de la nouvelle catégorie pour les voitures GT3 dans le FIA WEC, l'environnement concurrentiel change aussi radicalement lors de la classique du Mans. En 2024, Manthey portera haut les couleurs de Porsche dans le championnat du monde d'endurance. L'équipe engagera deux 911 GT3 R et affrontera des voitures GT de huit autres constructeurs. Les deux Autrichiens Richard Lietz et Klaus Bachler, entre autres, seront présents dans les cockpits.

L'équipe de Meuspath, dans l'Eifel, poursuit par ailleurs son engagement dans le DTM. Pour prendre le volant de l'une des deux voitures pouvant atteindre 415 kW (565 ch), les champions en titre font à nouveau appel au pilote d'usine autrichien Thomas Preining, qui a remporté le titre de pilote cette année.

Dans les deux catégories GT de l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, quatre équipes prennent le départ avec cinq Porsche 911 GT3 R au total. L'équipe d'AO Racing passe dans la catégorie GTD-Pro. L'équipe Kellymoss with Riley envoie une voiture dans chacune des deux catégories GT. Wright Motorsports et MDK Motorsports se présentent à la compétition dans la catégorie GTD, où ils rencontreront également la nouvelle équipe client de Porsche, Andretti Motorsports.

En Intercontinental GT Challenge, GT World Challenge, European Le Mans Series et Asian Le Mans Series, les équipes clientes pourront compter en 2024 sur le même soutien de Porsche que l'année précédente. Il en va de même pour les séries et catégories de course GT4 avec le succès de la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

Les 24 heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps sont deux des grands moments forts du sport client chaque année. Lors de ces classiques, de nombreuses équipes partenaires de Porsche s'affronteront à nouveau en 2024 avec des voitures de course de Weissach pour remporter des victoires au classement général et par catégorie. Des équipes expérimentées et de solides équipages de pilotes seront au départ de la boucle nord du Nürburgring les 1er et 2 juin 2024 et du dernier week-end de juin dans les Ardennes. Des désignations concrètes suivront dans les semaines à venir. Porsche Motorsport attend également un grand nombre d'équipes clientes avec la 911 GT3 R lors de la FIA GT World Cup à Macao.