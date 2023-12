Anche Porsche è attiva con un intenso programma clienti nel 2024

Porsche continuerà a gestire un intenso programma di gare per clienti nel 2024. Il marchio si concentrerà sulle 24 ore classiche del Nürburgring e di Spa, ma parteciperà anche alle altre serie di gare conosciute.

Con l'introduzione della nuova classe per le vetture GT3 nel FIA WEC, anche l'ambiente competitivo della classica Le Mans sta cambiando radicalmente. Manthey porterà in alto i colori di Porsche nel Campionato Mondiale Endurance 2024. Il team schiererà due 911 GT3 R e gareggerà contro vetture GT di altri otto costruttori. Tra gli altri, i due austriaci Richard Lietz e Klaus Bachler saranno al volante.

Anche il team di Meuspath, nella regione dell'Eifel, continua a partecipare al DTM. I campioni in carica si affideranno ancora una volta al pilota ufficiale Thomas Preining, austriaco, che quest'anno ha vinto il titolo piloti, al volante di una delle due vetture con potenza fino a 415 kW (565 CV).

Nelle due classi GT dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, quattro squadre gareggeranno con un totale di cinque Porsche 911 GT3 R. Il team AO Racing è stato promosso alla categoria GTD Pro. Il team Kellymoss con Riley parteciperà con una vettura a ciascuna delle due classi GT. Wright Motorsports e MDK Motorsports gareggeranno nella categoria GTD, dove incontreranno anche il nuovo team di clienti Porsche Andretti Motorsports.

Nell'Intercontinental GT Challenge, nel GT World Challenge, nell'European Le Mans Series e nell'Asian Le Mans Series, nel 2024 i team clienti potranno contare sullo stesso supporto di Porsche dell'anno precedente. Lo stesso vale per le serie e le classi GT4 con la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

Due dei principali eventi sportivi per i clienti ogni anno sono le gare di 24 ore al Nürburgring e a Spa-Francorchamps. Nel 2024, numerosi team partner Porsche con vetture da corsa provenienti da Weissach si batteranno ancora una volta per le vittorie assolute e di classe in queste gare classiche. Team esperti e forti equipaggi di piloti si sfideranno sulla Nürburgring-Nordschleife l'1-2 giugno 2024 e l'ultimo fine settimana di giugno nelle Ardenne. Le iscrizioni concrete seguiranno nelle prossime settimane. Porsche Motorsport si aspetta anche una nutrita schiera di team di clienti con la 911 GT3 R alla FIA GT World Cup di Macao.