A Porsche também está ativa com um programa intensivo de clientes em 2024

Com a introdução da nova classe para carros GT3 no FIA WEC, o ambiente competitivo no clássico Le Mans também está a mudar fundamentalmente. A Manthey vai levar bem alto as cores da Porsche no Campeonato do Mundo de Resistência de 2024. A equipa irá colocar em campo dois 911 GT3 Rs e competir com carros GT de oito outros fabricantes. Entre outros, os dois austríacos Richard Lietz e Klaus Bachler estarão nos cockpits.

A equipa de Meuspath, na região de Eifel, também continua a sua participação no DTM. Os actuais campeões vão contar novamente com o piloto austríaco Thomas Preining, que conquistou o título de pilotos este ano, ao volante de um dos dois carros com até 415 kW (565 cv).

Nas duas classes GT do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, quatro equipas vão competir com um total de cinco Porsche 911 GT3 Rs. A equipa AO Racing foi promovida à categoria GTD Pro. A equipa Kellymoss com a Riley vai inscrever um carro em cada uma das duas classes GT. A Wright Motorsports e a MDK Motorsports vão competir na categoria GTD, onde também vão encontrar a nova equipa cliente da Porsche, a Andretti Motorsports.

No Intercontinental GT Challenge, no GT World Challenge, no European Le Mans Series e no Asian Le Mans Series, as equipas clientes podem contar com o mesmo apoio da Porsche em 2024 que no ano anterior. O mesmo se aplica às séries e classes de corrida GT4 com o bem-sucedido Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

Dois dos maiores destaques do desporto para clientes todos os anos são as corridas de 24 horas em Nürburgring e Spa-Francorchamps. Em 2024, numerosas equipas parceiras da Porsche com carros de corrida de Weissach irão mais uma vez lutar pelas vitórias na geral e na classe nestas corridas clássicas. Equipas experientes e fortes equipas de pilotos irão competir em Nürburgring-Nordschleife nos dias 1 e 2 de junho de 2024 e no último fim de semana de junho nas Ardenas. As inscrições concretas seguir-se-ão nas próximas semanas. A Porsche Motorsport espera também um grande alinhamento de equipas de clientes com o 911 GT3 R na Taça do Mundo FIA GT em Macau.