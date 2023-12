Todo brilla: Boutsen VDS se pasa a Mercedes-AMG

El equipo Boutsen VDS 2024 celebrará su 25 aniversario por todo lo alto con dos Mercedes-AMG GT3 en el Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. En el marco de la nueva colaboración con Mercedes, uno de los coches competirá en la categoría Pro, mientras que la categoría del segundo coche se anunciará más adelante. Uno de los momentos estelares de la temporada: ¡el centenario de las 24 Horas de Spa CrowdStrike!

El gato, cuya imagen está ahora indisolublemente ligada al Team Boutsen VDS, parece estar bajo una buena estrella a partir de ahora. Poco más de un año después de hacer oficial su asociación, el Conde Marc van der Straten y Olivier Lainé quieren llevar al equipo belga al siguiente nivel a partir de 2024. Para ello, han firmado un nuevo acuerdo de colaboración con Mercedes-AMG. En consecuencia, el año que viene se inscribirán dos Mercedes-AMG GT3 en el Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Uno de los coches participará en la clase Pro con pilotos oficiales de Mercedes-AMG Performance y Junior al volante. Luchará por la victoria general en la Sprint Cup y la Endurance Cup, especialmente en la edición aniversario de las 24 Horas de Spa CrowdStrike. El segundo coche competirá en la Copa de Oro o en la Copa de Plata, dependiendo de la clasificación de los pilotos que se pongan al volante.

"Me alegró mucho volver al paddock del Fanatec GT World Challenge Europe en 2023 y me lo pasé muy bien en el equipo de Olivier Lainé, su mujer Olivia Boutsen y su hijo Amaury", revela Marc van der Straten con una gran sonrisa. "Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido, incluido el título de mejor equipo de la Copa de Oro, tanto en el Campeonato Sprint como en la clasificación general, que combina Sprint y Resistencia. Desde el principio, OIivier y yo teníamos la idea de poder luchar también por el campeonato general lo antes posible. Así será a partir del año que viene y me hace mucha ilusión. Por supuesto, sería un sueño hecho realidad que el Gato pudiera ganar las 24 Horas de Spa por segunda vez, nueve años después del éxito con mi equipo... Es un gran reto, ¡pero la fortuna favorece a los valientes!".

Tras correr con coches Audi R8 LMS GT3 Evo II durante dos años, el equipo Boutsen VDS cambiará de socio a partir de 2024. "En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Audi Sport por los dos años de colaboración", afirma Olivier Lainé. "Pero para el futuro del equipo, la oportunidad que se presentó con Mercedes-AMG era una que no se podía desaprovechar. Vamos a correr con dos coches en todo el campeonato, incluyendo uno en la clase Pro con Mercedes-AMG Performance y pilotos Junior. Es un gran reto para nosotros, pero también muy emocionante y motivador. Quiero dar las gracias a Stefan Wendl, Director de Mercedes-AMG Customer Racing, y a todo el equipo de Mercedes-AMG Customer Racing por su confianza. Ya estamos trabajando duro y haremos todo lo posible para que esta colaboración sea un éxito."

Los pilotos que competirán en el Mercedes-AMG GT3 con el famoso logotipo del gato se anunciarán más adelante, ya que el equipo con sede en Wavre está ultimando sus tripulaciones.

"Por supuesto, también continuaremos nuestra participación en el Lamborghini Super Trofeo Europe", añade Olivia Boutsen. "Llevamos varias temporadas participando en este campeonato y es un complemento perfecto para nuestro programa de GT3. De hecho, colocamos a una de nuestras tripulaciones en el podio final de la clase Am el año pasado y tenemos grandes esperanzas para 2024."

Así pues, Boutsen VDS está bien preparado para su 25º aniversario en 2024 y estará en una posición brillante con la marca de la estrella en la clase Pro.