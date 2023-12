Tout brille : Boutsen VDS passe chez Mercedes-AMG

En engageant deux Mercedes-AMG GT3 dans le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, l'équipe Boutsen VDS 2024 entend fêter dignement ses 25 ans d'existence. Le nouveau partenariat avec Mercedes prévoit également l'engagement d'une voiture dans la classe Pro, la classe de la deuxième voiture étant annoncée ultérieurement. L'un des points forts de la saison : le centenaire des CrowdStrike 24 Hours of Spa !

Le félin, dont l'image est désormais indissociable de l'équipe Boutsen VDS, semble désormais placé sous une bonne étoile. Un peu plus d'un an après avoir officialisé leur partenariat, le comte Marc van der Straten et Olivier Lainé veulent faire passer l'équipe belge au niveau supérieur à partir de 2024. Pour ce faire, un nouveau partenariat a été conclu avec Mercedes-AMG. En conséquence, deux Mercedes-AMG GT3 seront engagées l'année prochaine dans le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. L'une des voitures sera engagée dans la classe Pro avec des pilotes officiels Mercedes-AMG Performance et Junior au volant. Elle se battra pour la victoire finale en Sprint Cup et Endurance Cup, notamment lors de l'édition anniversaire des CrowdStrike 24 Hours of Spa. La deuxième voiture sera engagée soit dans la Gold Cup, soit dans la Silver Cup, en fonction du classement des pilotes qui seront au volant.

"J'étais très heureux de revenir dans le paddock du Fanatec GT World Challenge Europe en 2023 et j'ai passé de superbes moments dans l'équipe d'Olivier Lainé, de sa femme Olivia Boutsen et de leur fils Amaury", révèle Marc van der Straten avec un grand sourire. "Je suis fier de ce que nous avons accompli, y compris le titre de meilleure équipe de la Gold Cup, à la fois dans le championnat de sprint et dans le classement général qui combine sprint et endurance. Dès le début, OIivier et moi avons eu l'idée que nous pourrions également nous battre pour le classement général le plus rapidement possible. Ce sera donc le cas dès l'année prochaine et je m'en réjouis. Bien sûr, ce serait un rêve de voir le félin remporter une deuxième fois les 24 Heures de Spa, neuf ans après le succès avec mon équipe... C'est un grand défi, mais la chance ne favorise que les courageux !"

Après avoir engagé des Audi R8 LMS GT3 Evo II pendant deux ans, l'équipe Boutsen VDS changera de partenaire à partir de 2024. "Je tiens tout d'abord à remercier Audi Sport pour ces deux années de collaboration", a déclaré Olivier Lainé. "Mais pour l'avenir de l'équipe, l'opportunité qui s'est présentée avec Mercedes-AMG était une opportunité à ne pas manquer. Nous allons engager deux voitures sur l'ensemble du championnat, dont une dans la catégorie Pro avec Mercedes-AMG Performance et des pilotes juniors. C'est un grand défi pour nous, mais c'est aussi très excitant et motivant. Je tiens à remercier Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing, et toute l'équipe de Mercedes-AMG Customer Racing pour leur confiance. Nous sommes déjà très occupés à travailler et nous ferons tout pour que cette collaboration soit un succès".

Les pilotes qui prendront le départ au volant de la Mercedes-AMG GT3 arborant le célèbre logo félin seront annoncés ultérieurement, l'équipe basée à Wavre étant actuellement en train de finaliser ses équipages.

"Bien entendu, nous poursuivrons également notre engagement dans le Lamborghini Super Trofeo Europe", ajoute Olivia Boutsen. "Nous participons à ce championnat depuis plusieurs saisons maintenant et il est un parfait complément à notre programme GT3. En fait, l'année dernière, nous avons placé un de nos équipages sur la dernière marche du podium dans la catégorie Am, et nous avons de grands espoirs pour 2024".

Ainsi, en 2024, Boutsen VDS aborde son 25e anniversaire dans les meilleures conditions et sera brillamment positionné avec la marque à l'étoile dans la classe Pro !