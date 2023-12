Tutto brilla: Boutsen VDS passa a Mercedes-AMG

Il Team Boutsen VDS 2024 celebrerà il suo 25° anniversario in grande stile schierando due Mercedes-AMG GT3 nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La nuova partnership con Mercedes vedrà anche una vettura competere nella classe Pro, mentre la classe della seconda vettura sarà annunciata in un secondo momento. Uno dei momenti salienti della stagione: il 100° anniversario della 24 Ore di Spa di CrowdStrike!

Il gatto, la cui immagine è ormai indissolubilmente legata al Team Boutsen VDS, sembra essere d'ora in poi sotto una buona stella. A poco più di un anno dall'ufficializzazione della loro partnership, il conte Marc van der Straten e Olivier Lainé vogliono portare il team belga al livello successivo a partire dal 2024. A tal fine, è stata conclusa una nuova partnership con Mercedes-AMG. Di conseguenza, il prossimo anno due Mercedes-AMG GT3 parteciperanno al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Una delle vetture sarà iscritta nella classe Pro con piloti ufficiali Mercedes-AMG Performance e Junior al volante. Si batterà per la vittoria assoluta nella Sprint Cup e nell'Endurance Cup, in particolare nell'edizione anniversario della 24 Ore di Spa CrowdStrike. La seconda vettura gareggerà nella Gold Cup o nella Silver Cup, a seconda della classificazione dei piloti che saranno al volante.

"Sono stato molto felice di tornare nel paddock del Fanatec GT World Challenge Europe nel 2023 e mi sono trovato benissimo nella squadra di Olivier Lainé, sua moglie Olivia Boutsen e il loro figlio Amaury", rivela Marc van der Straten con un grande sorriso. "Sono orgoglioso dei risultati ottenuti, tra cui il titolo di miglior squadra della Gold Cup, sia nel campionato Sprint che nella classifica generale, che combina Sprint ed Endurance. Fin dall'inizio, OIivier e io abbiamo avuto l'idea di poter lottare anche per il campionato assoluto il prima possibile. Così sarà a partire dal prossimo anno e non vedo l'ora di farlo. Naturalmente, sarebbe un sogno che si avvera se la Cat riuscisse a vincere la 24 Ore di Spa per la seconda volta, nove anni dopo il successo con la mia squadra... È una grande sfida, ma la fortuna favorisce i coraggiosi!".

Dopo aver gestito per due anni le Audi R8 LMS GT3 Evo II, il team Boutsen VDS cambierà partner a partire dal 2024. "Prima di tutto, vorrei ringraziare Audi Sport per i due anni di collaborazione", afferma Olivier Lainé. "Ma per il futuro del team, l'opportunità che si è presentata con Mercedes-AMG era da non perdere. Correremo con due vetture nell'intero campionato, di cui una nella classe Pro con i piloti Mercedes-AMG Performance e Junior. È una grande sfida per noi, ma anche molto eccitante e motivante. Vorrei ringraziare Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, e tutto il team Mercedes-AMG Customer Racing per la loro fiducia. Siamo già al lavoro e faremo di tutto per rendere questa collaborazione un successo".

I piloti che gareggeranno sulla Mercedes-AMG GT3 con il famoso logo del gatto saranno annunciati in un secondo momento, in quanto il team di Wavre sta attualmente ultimando gli equipaggi.

"Naturalmente continueremo a partecipare anche al Lamborghini Super Trofeo Europe", aggiunge Olivia Boutsen. "Siamo attivi in questo campionato da diverse stagioni ed è un complemento perfetto al nostro programma GT3. Infatti, l'anno scorso abbiamo piazzato uno dei nostri equipaggi sul podio finale della classe Am e abbiamo grandi speranze per il 2024".

Boutsen VDS è quindi ben preparata per il suo 25° anniversario nel 2024 e si troverà in una posizione brillante con il marchio con la stella nella classe Pro!