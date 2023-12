Tudo brilha: Boutsen VDS muda para a Mercedes-AMG

A Equipa Boutsen VDS 2024 vai celebrar o seu 25º aniversário em grande estilo, colocando em campo dois Mercedes-AMG GT3 no Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. A nova parceria com a Mercedes também fará com que um carro compita na classe Pro, com a classe do segundo carro a ser anunciada numa data posterior. Um dos pontos altos da época: o 100º aniversário das 24 Horas de Spa CrowdStrike!

O gato, cuja imagem está agora indissociavelmente ligada à Equipa Boutsen VDS, parece estar sob uma boa estrela a partir de agora. Pouco mais de um ano depois de oficializarem a sua parceria, o Conde Marc van der Straten e Olivier Lainé querem levar a equipa belga ao próximo nível a partir de 2024. Para o efeito, foi concluída uma nova parceria com a Mercedes-AMG. Assim, dois Mercedes-AMG GT3s serão inscritos no Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS no próximo ano. Um dos carros será inscrito na classe Pro com pilotos oficiais Mercedes-AMG Performance e Junior ao volante. Irá lutar pela vitória geral na Sprint Cup e na Endurance Cup, especialmente na edição de aniversário das CrowdStrike 24 Horas de Spa. O segundo carro irá competir na Gold Cup ou na Silver Cup, dependendo da classificação dos pilotos que estarão ao volante.

"Fiquei muito feliz por regressar ao paddock do Fanatec GT World Challenge Europe em 2023 e diverti-me imenso na equipa de Olivier Lainé, da sua esposa Olivia Boutsen e do seu filho Amaury", revela Marc van der Straten com um grande sorriso. "Estou orgulhoso do que alcançámos, incluindo o título de melhor equipa da Gold Cup, tanto no Campeonato de Sprint como na classificação geral, que combina Sprint e Endurance. Desde o início, OIivier e eu tínhamos a ideia de que poderíamos também lutar pelo campeonato geral o mais rapidamente possível. Assim, será esse o caso a partir do próximo ano e estou muito ansioso por isso. Claro que seria um sonho tornado realidade se a Cat conseguisse vencer as 24 Horas de Spa pela segunda vez, nove anos depois do sucesso com a minha equipa... É um grande desafio, mas a sorte favorece os corajosos!"

Depois de correr com carros Audi R8 LMS GT3 Evo II durante dois anos, a equipa Boutsen VDS vai mudar de parceiro a partir de 2024. "Antes de mais, gostaria de agradecer à Audi Sport pelos dois anos de colaboração", afirma Olivier Lainé. "Mas para o futuro da equipa, a oportunidade que se apresentou com a Mercedes-AMG era imperdível. Vamos ter dois carros em todo o campeonato, incluindo um na classe Pro com os pilotos Mercedes-AMG Performance e Junior. Trata-se de um grande desafio para nós, mas também muito emocionante e motivador. Gostaria de agradecer a Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing, e a toda a equipa da Mercedes-AMG Customer Racing pela sua confiança. Já estamos a trabalhar arduamente e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta colaboração seja um sucesso".

Os pilotos que irão competir no Mercedes-AMG GT3 com o famoso logótipo do gato serão anunciados numa data posterior, uma vez que a equipa sediada em Wavre está atualmente a finalizar as suas equipas.

"É claro que também vamos continuar o nosso envolvimento no Lamborghini Super Trofeo Europe", acrescenta Olivia Boutsen. "Temos estado activos neste campeonato há já várias épocas e é um complemento perfeito para o nosso programa GT3. De facto, colocámos uma das nossas equipas no pódio final da classe Am no ano passado e temos grandes esperanças para 2024."

A Boutsen VDS está, portanto, bem preparada para o seu 25º aniversário em 2024 e estará numa posição brilhante com a marca com a estrela na classe Pro!