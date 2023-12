100 ans des 24h de Spa - logo spécial publié

L'année 2023 n'est pas encore tout à fait terminée, mais le SRO Motorsports Group travaille déjà d'arrache-pied sur ce qui promet d'être une année 2024 des plus passionnantes.

En effet, l'année à venir sera très spéciale pour l'entreprise fondée et dirigée par Stéphane Ratel, puisque son événement phare, les CrowdStrike 24 Hours of Spa, fêtera son centenaire du 26 au 30 juin.

La classique belge d'endurance sur les huit pistes des Ardennes, qui compte parmi les événements les plus prestigieux du calendrier mondial du sport automobile, marquera cette étape avec style. En coulisses, les préparatifs vont bon train pour offrir aux spectateurs - plus de 83.000 en 2023 - et aux fans du monde entier une expérience exceptionnelle.

C'est dans cet esprit que l'OAR a développé une identité visuelle unique pour le centenaire. Avec ses lignes épurées et ses couleurs croquantes, elle s'inspire du logo qui a été dévoilé dès 2023. Il intègre le nouveau sponsor titre, l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike, mais fait également référence à l'héritage belge de l'événement et reconnaît son statut moderne.

Sur le côté droit du logo, un timbre à l'ancienne rappelle le caractère unique et historique qui se dégagera de l'édition 2024. Si vous laissez libre cours à votre imagination, ce timbre deviendra le symbole des 100 ans de la course d'endurance de Spa-Francorchamps.

Il pourrait rappeler les cachets utilisés lors du contrôle de la course à ses débuts ou les cachets utilisés au poste frontière de l'Ancienne Douane entre la Prusse et la Belgique. Ce dernier a donné son nom à un virage de la première version du circuit, qui a finalement été remplacé par l'actuel Raidillon. Les possibilités sont en effet multiples.

Ce logo particulier sera utilisé dans toute la communication de l'événement 2024 et dans le cadre de l'exposition collective temporaire intitulée "The Gallery of Time". Pour rappel, les fans sont invités à participer à ce projet en partageant leur expérience du CrowdStrike 24 Hours of Spa.