100 anni di 24h Spa - pubblicato il logo speciale

La 24h di Spa celebrerà il prossimo anno il suo 100° anniversario. Per questo motivo, il gruppo SRO Motorsports ha presentato un logo speciale per celebrare l'anniversario.

Il 2023 non è ancora finito, ma SRO Motorsports Group sta già lavorando a pieno ritmo per quello che si preannuncia un 2024 estremamente emozionante.

L'anno prossimo sarà infatti molto speciale per l'azienda fondata e guidata da Stéphane Ratel, in quanto il suo evento di punta, la CrowdStrike 24 Ore di Spa, celebrerà il suo 100° anniversario dal 26 al 30 giugno.

La classica endurance belga sulle montagne russe delle Ardenne, che è uno degli eventi più prestigiosi del calendario mondiale degli sport motoristici, celebrerà questa pietra miliare in grande stile. Dietro le quinte, sono in corso i piani per offrire agli spettatori - più di 83.000 nel 2023 - e ai fan di tutto il mondo un'esperienza eccezionale.

Per questo motivo, la SRO ha sviluppato un'identità visiva unica per le celebrazioni del centenario. Con le sue linee pulite e i suoi colori nitidi, si ispira al logo svelato nel 2023. Il logo incorpora il nuovo title sponsor, l'azienda di cybersecurity CrowdStrike, ma fa anche riferimento all'eredità belga dell'evento e riconosce il suo status moderno.

Sul lato destro del logo, un timbro d'altri tempi ricorda il carattere unico e storico dell'edizione 2024. Se si lascia correre l'immaginazione, questo timbro simboleggerà i 100 anni di gare di endurance a Spa-Francorchamps.

Potrebbe ricordare i francobolli utilizzati per il controllo nei primi anni della gara o i francobolli del passaggio di frontiera dell'Ancienne Douane tra Prussia e Belgio. Quest'ultimo ha dato il nome a una curva della prima versione del circuito, che alla fine è stata sostituita dall'attuale Raidillon. Le possibilità sono davvero molte.

Questo particolare logo sarà utilizzato in tutte le comunicazioni per l'evento del 2024 e come parte della mostra temporanea della comunità intitolata "La galleria del tempo". Come promemoria, i fan sono invitati a partecipare a questo progetto condividendo la loro esperienza della 24 Ore di Spa CrowdStrike.