100 anos das 24 horas de Spa - publicação de um logótipo especial

As 24h de Spa celebrarão o seu 100º aniversário no próximo ano. Por esta razão, o Grupo SRO Motorsports apresentou um logótipo especial para celebrar o aniversário.

2023 pode ainda não ter terminado, mas o Grupo SRO Motorsports já está a trabalhar a todo o vapor no que promete ser um 2024 extremamente emocionante.

De facto, o próximo ano será muito especial para a empresa fundada e liderada por Stéphane Ratel, uma vez que o seu evento principal, as 24 Horas de Spa CrowdStrike, celebra o seu 100º aniversário de 26 a 30 de junho.

A clássica belga de resistência na montanha russa das Ardenas, que é um dos eventos mais prestigiados do calendário mundial de desportos motorizados, vai celebrar este marco em grande estilo. Nos bastidores, estão em curso planos para oferecer aos espectadores - mais de 83.000 em 2023 - e aos fãs de todo o mundo uma experiência excecional.

Com este objetivo em mente, a SRO desenvolveu uma identidade visual única para as celebrações do centenário. Com as suas linhas simples e cores vivas, inspira-se no logótipo que foi revelado em 2023. Incorpora o novo patrocinador principal, a empresa de cibersegurança CrowdStrike, mas também faz referência à herança belga do evento e reconhece o seu estatuto moderno.

No lado direito do logótipo, um selo à moda antiga recorda o carácter único e histórico que a edição de 2024 irá exalar. Se dermos asas à imaginação, este selo simbolizará 100 anos de corridas de resistência em Spa-Francorchamps.

Poderá fazer lembrar os carimbos utilizados no controlo nos primeiros anos da corrida ou os carimbos do posto fronteiriço de Ancienne Douane, entre a Prússia e a Bélgica. Este deu o seu nome a uma curva na versão inicial do circuito, que acabou por ser substituída pelo atual Raidillon. As possibilidades são, de facto, muitas.

Este logótipo específico será utilizado em toda a comunicação do evento de 2024 e como parte da exposição comunitária temporária intitulada "A Galeria do Tempo". Relembramos que os fãs são convidados a participar neste projeto, partilhando a sua experiência das 24 Horas de Spa CrowdStrike.