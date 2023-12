Walkenhorst Motorsport nomme ses premiers pilotes pour 2024

Chez Walkenhorst Motorsport, les préparatifs pour la saison 2024 battent leur plein. L'équipe de Melle annonce d'ores et déjà le premier line-up de pilotes pour le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Tim Creswick, Mex Jansen et Ben Green prendront le départ de l'Endurance Cup 2024 avec la nouvelle Aston Martin Vantage GT3 dans la Bronze Cup.

L'écurie a annoncé il y a environ trois semaines le passage de BMW à Aston Martin dans le secteur GT3. Walkenhorst Motorsport prévoit d'engager trois Vantage dans le GT World Challenge Europe et sur la Nordschleife. Un programme dans l'ADAC GT Masters est également en discussion.

Niclas Königbauer Managing Director Walkenhorst Motorsport : "Tim, Mex et Ben sont très heureux de faire leurs débuts dans l'Aston Martin Vantage GT3. Toute l'équipe Walkenhorst Motorsport est déjà dans les starting-blocks pour la saison 2024. Nous attendons ensemble avec impatience le début de la saison - et bien sûr la collaboration avec AMR".

Tim Creswick s'exprime avec enthousiasme sur la saison à venir : "Je suis très impatient de prendre le départ avec Walkenhorst en 2024. Le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS est une scène formidable et le passage chez Aston Martin arrive à un moment fantastique pour moi et l'équipe avec le lancement de la nouvelle voiture. J'ai déjà eu l'occasion de piloter la voiture 2024 il y a quelques semaines et je suis convaincu qu'avec Ben, Mex et l'équipe Walkenhorst, nous aurons un package vraiment compétitif".

Mex Jansen est tout aussi impatient et souligne : "Je suis impatient de commencer la saison du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS avec Walkenhorst Motorsport et la nouvelle Aston Martin Vantage GT3. C'est une formidable opportunité pour Ben, Tim et moi de démontrer nos capacités sur les circuits exigeants d'Europe. Je sais que nous serons confrontés à un peloton très relevé, mais nos objectifs sont clairs : nous voulons gagner et monter sur la plus haute marche du podium aussi souvent que possible. Je suis persuadé que nous pouvons faire de cette saison un grand succès !"

Ben Green se réjouit particulièrement d'entamer un nouveau chapitre de sa jeune carrière : "Je suis très heureux d'ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière avec Walkenhorst Motorsport et Aston Martin Racing. Ce fut un plaisir de courir avec l'équipe lors de la finale du Fanatec GT World Challenge powered by AWS cette saison, et je suis confiant dans le fait que nous aurons un package compétitif pour 2024 avec la nouvelle Aston Martin Vantage GT3. Je suis également impatient de courir avec Tim et Mex, qui ont tous deux prouvé leur vitesse dans leurs catégories respectives. Merci à tous ceux qui ont mis en place ce programme, en particulier à @bammotorsports. J'apprécie leur confiance et je donnerai le meilleur de moi-même la saison prochaine !"