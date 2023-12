Walkenhorst Motorsport nomina i primi piloti per il 2024

Walkenhorst Motorsport ha confermato i primi tre piloti per la stagione 2024. Tim Creswick, Mex Jansen e il vincitore della gara ADAC GT Masters Ben Green gareggeranno per la squadra nella GT World Challenge Europe Endurance Cup.

I preparativi per la stagione 2024 sono in pieno svolgimento al Walkenhorst Motorsport. Il team di Melle ha già annunciato la prima formazione di piloti per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Tim Creswick, Mex Jansen e Ben Green parteciperanno alla Endurance Cup 2024 con la nuova Aston Martin Vantage GT3 nella Bronze Cup.

La squadra corse ha annunciato il passaggio da BMW ad Aston Martin nel settore GT3 circa tre settimane fa. Walkenhorst Motorsport intende schierare tre Vantage nel GT World Challenge Europe e sulla Nordschleife. È in discussione anche un programma nell'ADAC GT Masters.

Niclas Königbauer, amministratore delegato di Walkenhorst Motorsport: "Tim, Mex e Ben non vedono l'ora di debuttare con l'Aston Martin Vantage GT3. L'intero team Walkenhorst Motorsport è già ai blocchi di partenza per la stagione 2024. Non vediamo l'ora di inaugurare la stagione insieme e, naturalmente, di collaborare con AMR".

Tim Creswick è entusiasta della prossima stagione: "Non vedo l'ora di gareggiare con Walkenhorst nel 2024. Il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS è un grande palcoscenico e il passaggio ad Aston Martin arriva in un momento fantastico per me e per la squadra, con l'introduzione della nuova vettura. Ho già avuto l'opportunità di guidare la vettura 2024 qualche settimana fa e sono convinto che con Ben, Mex e il team Walkenhorst avremo un pacchetto davvero competitivo".

Anche Mex Jansen è pieno di aspettative e sottolinea: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS con Walkenhorst Motorsport e la nuova Aston Martin Vantage GT3. È una grande opportunità per Ben, Tim e me di mettere in mostra le nostre capacità sui difficili circuiti europei. So che gareggeremo in un campo forte, ma i nostri obiettivi sono chiari: vogliamo vincere e salire sul gradino più alto del podio il più possibile. Sono fiducioso che potremo fare di questa stagione un grande successo!".

Ben Green è particolarmente impaziente di iniziare un nuovo capitolo della sua ancora giovane carriera: "Sono molto entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con Walkenhorst Motorsport e Aston Martin Racing. È stato un piacere guidare con il team nella finale del Fanatec GT World Challenge powered by AWS questa stagione e sono sicuro che avremo un pacchetto competitivo per il 2024 con la nuova Aston Martin Vantage GT3. Non vedo l'ora di gareggiare con Tim e Mex, che hanno entrambi dimostrato la loro velocità nelle rispettive classi. Ringrazio tutti coloro che hanno messo insieme questo programma, in particolare @bammotorsports. Apprezzo la fiducia e farò del mio meglio nella prossima stagione!".