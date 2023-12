Walkenhorst Motorsport nomeia os primeiros pilotos para 2024

Os preparativos para a época de 2024 estão a decorrer a todo o vapor na Walkenhorst Motorsport. A equipa de Melle já anunciou o primeiro alinhamento de pilotos para o Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Tim Creswick, Mex Jansen e Ben Green vão competir na Taça de Resistência de 2024 com o novo Aston Martin Vantage GT3 na Taça de Bronze.

A equipa de corrida anunciou a mudança da BMW para a Aston Martin no sector GT3 há cerca de três semanas. A Walkenhorst Motorsport tenciona colocar em campo três Vantages no GT World Challenge Europe e no Nordschleife. Está também a ser discutido um programa no ADAC GT Masters.

Niclas Königbauer, Diretor Geral da Walkenhorst Motorsport: "O Tim, o Mex e o Ben estão realmente ansiosos pela sua estreia no Aston Martin Vantage GT3. Toda a equipa da Walkenhorst Motorsport já está a trabalhar para a época de 2024. Estamos ansiosos pela abertura da época juntos - e, claro, pela colaboração com a AMR."

Tim Creswick está entusiasmado com a próxima época: "Estou realmente ansioso por competir com a Walkenhorst em 2024. O Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS é uma grande etapa e a mudança para a Aston Martin surge numa altura fantástica para mim e para a equipa, com a introdução do novo carro. Já tive a oportunidade de conduzir o carro de 2024 há algumas semanas e estou convencido de que, com o Ben, o Mex e a equipa Walkenhorst, teremos um conjunto realmente competitivo".

Mex Jansen também está cheio de expetativa e sublinha: "Mal posso esperar para começar a época do Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS com a Walkenhorst Motorsport e o novo Aston Martin Vantage GT3. Esta é uma grande oportunidade para o Ben, o Tim e eu mostrarmos as nossas capacidades nas desafiantes pistas de corrida da Europa. Sei que vamos competir num campo forte, mas os nossos objectivos são claros: queremos ganhar e estar no degrau mais alto do pódio o mais possível. Estou confiante de que podemos fazer desta época um grande sucesso!"

Ben Green está particularmente ansioso por um novo capítulo na sua ainda jovem carreira: "Estou muito entusiasmado por começar um novo capítulo na minha carreira com a Walkenhorst Motorsport e a Aston Martin Racing. Foi um prazer conduzir com a equipa na final do Fanatec GT World Challenge powered by AWS esta época e estou confiante de que teremos um pacote competitivo para 2024 com o novo Aston Martin Vantage GT3. Também estou ansioso por correr com o Tim e o Mex, que já provaram a sua velocidade nas respectivas classes. Muito obrigado a todos os que organizaram este programa, especialmente à @bammotorsports. Agradeço a confiança e vou dar o meu melhor na próxima época!"