Sainteloc Racing prosegue la collaborazione con Audi

Sainteloc Racing continuerà a correre con l'Audi R8 LMS GT3 nel GT World Challenge Europe nel 2024. Il team manager Sébastien Chetail ha confermato ai colleghi francesi del portale di gare di durata Endurance-Info che la squadra continuerà a fare affidamento sulla vettura con i quattro anelli.

"A dire il vero, per Sainteloc Racing non c'è mai stata la possibilità di cambiare costruttore per il 2024. Non si può cambiare tutto con la bacchetta magica. Nel 2024 dobbiamo porci la domanda per il 2025. Audi Sport Customer Racing sarà dietro di noi fino alla fine del 2024", ha dichiarato Chetail.

Il numero di auto che il team schiererà e i piloti non sono ancora stati definiti. Al momento il team ha ricevuto diverse richieste da parte di piloti e le sta vagliando.

Chetail sottolinea inoltre che Audi continuerà a fornire una squadra di piloti anche l'anno prossimo, anche se il coinvolgimento della fabbrica sta per terminare. "Anche l'anno prossimo ci saranno piloti ufficiali Audi", afferma il team manager. "Tuttavia, è troppo presto per sapere quale sarà la configurazione".

Nella stagione della Asian Le Mans Series, che si concluderà ad Abu Dhabi a febbraio, i tre attuali piloti Audi Sport Customer Racing Christopher Haase, Dennis Marschall e Gilles Magnus gareggeranno per il team. Un possibile indizio sulla squadra del prossimo anno?

Infine, Sébastien Chetail ha indicato i requisiti per un nuovo costruttore che voglia sostituire Audi nella squadra francese in futuro: "Siamo con Audi dal 2009 e il rapporto va oltre l'aspetto professionale. Piloti di grande talento hanno guidato per noi e abbiamo vinto gare importanti, come la 24 Ore di Spa nel 2017. Il giorno in cui decideremo di fare un cambiamento sarà con il desiderio di ritrovare quello che abbiamo in Audi, ovvero la vicinanza al marchio."