Sainteloc Racing prossegue a sua cooperação com a Audi

A Sainteloc Racing também irá competir com a Audi na época de 2024 do GT World Challenge Europe. A equipa francesa de topo explica ainda que, no próximo ano, haverá também um grupo de pilotos Audi.

A Sainteloc Racing vai continuar a correr com o Audi R8 LMS GT3 no GT World Challenge Europe em 2024. O chefe de equipa Sébastien Chetail confirmou aos nossos colegas franceses do portal de corridas de resistência Endurance-Info que a equipa vai continuar a contar com o carro com os quatro anéis.

"Para ser honesto, nunca houve qualquer questão para a Sainteloc Racing sobre mudar de construtor para 2024. Não se pode mudar tudo com uma varinha mágica. Em 2024, temos de nos colocar a questão para 2025. A Audi Sport customer racing estará atrás de nós até ao final de 2024", afirma Chetail.

O número de carros que a equipa vai ter e quem serão os pilotos ainda não está finalizado. A equipa tem atualmente vários pedidos de informação de pilotos e está a analisá-los.

Chetail também sublinha que a Audi vai continuar a fornecer um grupo de pilotos no próximo ano, apesar de o envolvimento da fábrica estar a chegar ao fim. "Haverá também pilotos oficiais da Audi no próximo ano", diz o chefe de equipa. "No entanto, ainda é muito cedo para saber qual será a configuração."

Na temporada do Asian Le Mans Series, que terminará em Abu Dhabi em fevereiro, os três actuais pilotos de corridas de clientes da Audi Sport, Christopher Haase, Dennis Marschall e Gilles Magnus, competirão pela equipa. Uma possível indicação para a equipa do próximo ano?

Por fim, Sébastien Chetail enumera os requisitos para um novo construtor que queira substituir a Audi na equipa francesa no futuro: "Estamos com a Audi desde 2009 e a relação vai para além do lado profissional. Pilotos altamente talentosos conduziram para nós e ganhámos corridas importantes, como as 24 Horas de Spa em 2017. No dia em que decidirmos fazer uma mudança, será com o desejo de encontrar o que temos na Audi, que é a proximidade com a marca."