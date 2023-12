GMB Motorsport prend le départ avec une Aston Martin

Le GT World Challenge Europe s'agrandit avec l'arrivée du Danemark ! L'équipe bihsérienne ELMS GMB Motorsport rejoindra la série de courses SRO de haut niveau et participera aux dix courses de l'Endurance Cup et de la Sprint Cup. L'équipe s'appuiera sur l'Aston Martin Vantage GT3 remaniée.

En 2023, l'équipe a participé à l'European Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans avec l'Aston Martin Vantage GTE, mais elle y a connu une année difficile. En outre, l'écurie a misé sur la Honda NSX GT3 en Michelin Le Mans Cup.

Le chef d'équipe Henrik Lundgaard : "Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre la bonne collaboration de l'année dernière. Avec ce tout nouveau modèle, nous obtenons une voiture du haut de gamme et nous avons trouvé la bonne série avec beaucoup de temps de conduite et de possibilités de développement pour nos jeunes pilotes. La série est l'une des meilleures au monde en GT, ce qui nous offre une excellente opportunité de construire l'équipe et de poursuivre notre développement positif".

Le responsable de l'Endurance Motorsport d'Aston Martin, Adam Carter, se réjouit également : "Chez Aston Martin, nous sommes bien sûr très heureux d'avoir GMB Motorsport comme équipe partenaire appréciée dans le réseau Aston Martin Racing en 2024. L'équipe s'est bien établie la saison dernière avec la Vantage GTE en European Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans et nous sommes impatients de voir ce qu'elle peut accomplir la saison prochaine dans le Fanatec GT World Challenge Europe".

L'équipe scandinave annoncera ses pilotes en janvier 2024.