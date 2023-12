GMB Motorsport va al via con l'Aston Martin

La formazione Aston Martin per la stagione 2024 del GT World Challenge Europe continua a crescere! Il team danese GMB Motorsport passa dalla European Le Mans Series alla serie di gare SRO di classe superiore.

Il GT World Challenge Europe si arricchisce di un nuovo membro proveniente dalla Danimarca! Il team britannico GMB Motorsport si unirà alla serie di gare SRO di alto livello e parteciperà a tutte le dieci gare della Endurance Cup e della Sprint Cup. Il team si affiderà alla nuova Aston Martin Vantage GT3.

Nel 2023, il team ha partecipato alla European Le Mans Series e alla 24 ore di Le Mans con la Aston Martin Vantage GTE, ma ha avuto un anno difficile. La squadra corse si è affidata anche alla Honda NSX GT3 nella Michelin Le Mans Cup.

Il team principal Henrik Lundgaard: "Siamo felici di poter continuare la buona collaborazione dello scorso anno. Con il modello nuovo di zecca, stiamo ottenendo un'auto di altissimo livello e abbiamo trovato la serie giusta con un sacco di tempo di guida e opportunità di sviluppo per i nostri giovani piloti. La serie è una delle migliori al mondo per quanto riguarda le gare GT e ci offre una grande opportunità per costruire la squadra e continuare lo sviluppo positivo".

Anche Adam Carter, responsabile Endurance Motorsport di Aston Martin, è soddisfatto: "Noi di Aston Martin siamo ovviamente lieti di avere GMB Motorsport come apprezzato team partner della rete Aston Martin Racing nel 2024. Il team si è affermato bene la scorsa stagione con la Vantage GTE nella European Le Mans Series e alla 24 Ore di Le Mans e non vediamo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare nel Fanatec GT World Challenge Europe la prossima stagione."

La squadra scandinava annuncerà i suoi piloti nel gennaio 2024.