A GMB Motorsport vai para o início com a Aston Martin

O GT World Challenge Europe está a receber uma nova adição da Dinamarca! A equipa britânica do ELMS, GMB Motorsport, vai juntar-se à série de corridas SRO de alto calibre e disputar todas as dez corridas da Taça de Resistência e da Taça Sprint. A equipa contará com o Aston Martin Vantage GT3 revisto.

Em 2023, a equipa participou no European Le Mans Series e na corrida de 24 horas de Le Mans com o Aston Martin Vantage GTE, mas teve um ano difícil. A equipa de corrida também contou com o Honda NSX GT3 na Michelin Le Mans Cup.

Henrik Lundgaard, Diretor da Equipa: "Estamos muito satisfeitos por podermos continuar a boa cooperação do ano passado. Com o novo modelo, estamos a receber um carro de topo e encontrámos a série certa com muito tempo de condução e oportunidades de desenvolvimento para os nossos jovens pilotos. A série é uma das melhores do mundo em corridas de GT, o que nos dá uma grande oportunidade para construir a equipa e continuar o desenvolvimento positivo."

Adam Carter, Diretor do Desporto Automóvel de Resistência da Aston Martin, também está muito satisfeito: "Na Aston Martin estamos obviamente muito satisfeitos por ter a GMB Motorsport como uma valiosa equipa parceira na rede Aston Martin Racing em 2024. A equipa estabeleceu-se bem na época passada com o Vantage GTE no European Le Mans Series e nas 24 Horas de Le Mans e estamos ansiosos por ver o que pode alcançar no Fanatec GT World Challenge Europe na próxima época."

A equipa escandinava irá anunciar os seus pilotos em janeiro de 2024.