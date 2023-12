GSM Racing continue de participer à la Sprint Cup

L'équipe monégasque GSM Racing a engagé une Lamborghini Huracán GT3 en Silver Cup pour différents pilotes lors des deux dernières saisons du GT World Challenge Europe en Sprint Cup.

L'équipe d'Andrea Grillini reste fidèle à la marque italienne et fait appel à Mikkel Johansen pour la prochaine saison du GT World Challenge Europe. Le Danois de 36 ans a déjà acquis une grande expérience dans son pays d'origine, il a dernièrement couru en Super GT danois, où il a décroché quatre podiums.

"Je suis ravi d'entrer dans ce championnat avec GSM Racing", souligne le pilote Johansen, qui a assisté à la présentation de l'équipe en début de semaine. "Cela fait plus de deux ans que je parle de projets sportifs avec Andrea et l'occasion s'est enfin présentée pour que nous puissions travailler ensemble".

La nouvelle livrée de la Lamborghini de l'équipe a été dévoilée au cours de la soirée, tandis que Grillini a également présenté son nouveau yacht "La Volga Matta", qui servira d'hôtel tout au long de l'année et pendant le week-end du Grand Prix de Monaco.

"Je tiens à remercier tous les invités qui sont venus à Monaco pour notre présentation", a déclaré Grillini. "Nous faisons le plein d'énergie pour démarrer 2024 de la meilleure façon possible et offrir à chacun d'entre vous de nombreuses nouvelles émotions et expériences".

GSM a engagé neuf pilotes au total dans sa Lamborghini Hurácan GT3 lors de la saison 2023 de la Spirit Cup. Le meilleur classement de l'équipe a été obtenu par James Kell et Jarrod Waberski, qui ont terminé sixième de la Silver Cup à Valence.