A GSM Racing continua a competir na Sprint Cup

Numa apresentação da equipa na marina do Mónaco, a GSM Racing apresentou o plano para a época de 2024 no GT World Challenge Europe. Mikkel Johansen, da Dinamarca, foi confirmado como piloto.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

A equipa monegasca GSM Racing colocou em campo um Lamborghini Huracán GT3 na Taça de Prata para vários pilotos nas duas últimas épocas do GT World Challenge Europe na Taça Sprint.

A equipa de Andrea Grillini vai manter-se fiel à marca italiana e vai trazer Mikkel Johansen para o GT World Challenge Europe na próxima época. O dinamarquês de 36 anos já ganhou muita experiência no seu país natal, mais recentemente conduzindo no Super GT dinamarquês, onde alcançou quatro pódios.

"Estou muito contente por entrar neste campeonato com a GSM Racing", sublinha o piloto Johansen, que esteve presente na apresentação da equipa no início desta semana. "Há mais de dois anos que falo com Andrea sobre projectos desportivos e agora surgiu finalmente a oportunidade de trabalharmos juntos."

A nova pintura do Lamborghini da equipa foi revelada durante a noite, enquanto Grillini também apresentou o seu novo iate "La Volga Matta", que estará disponível como hotel durante todo o ano e durante o fim de semana do Grande Prémio no Mónaco.

"Gostaria de agradecer a todos os convidados que vieram ao Mónaco para a nossa apresentação", disse Grillini. "Estamos a recarregar as baterias para começar 2024 da melhor maneira possível e oferecer a cada um de vós muitas emoções e experiências novas".

A GSM inscreveu um total de nove pilotos no seu Lamborghini Hurácan GT3 na temporada 2023 da Spirit Cup. O melhor resultado da equipa foi alcançado por James Kell e Jarrod Waberski, que terminaram em sexto lugar na Silver Cup em Valência.