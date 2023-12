Rutronik Racing de nuevo en GT World Challenge Europe

Rutronik Racing amplía su compromiso y competirá en todo el Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS en 2024. El objetivo es competir por el título tanto en la Endurance como en la Sprint Cup. Además del punto culminante de la temporada, las 24 Horas de Spa Crowdstrike, hay otros nueve fines de semana de carreras en el calendario. La serie es conocida por la alta competitividad de sus participantes internacionales, y su gran relevancia y desarrollo positivo la convierten en una adición sensata al programa existente desde el punto de vista deportivo.

En 2023, Rutronik Racing ya asumió el reto de la Copa de Resistencia con una alineación de pilotos de primer nivel. En la última carrera, en Barcelona, el Porsche 911 GT3 R con el número 96 subió al podio y el equipo quiere aprovechar este éxito en la próxima temporada.

Klaus Graf apoyará a Rutronik Racing en este empeño como director del equipo. Ha sido Director Deportivo del equipo desde 2022 y fue fundamental en el cambio de marca a Porsche. Fabian Plentz ha decidido renunciar a este cargo debido a nuevas responsabilidades dentro de Rutronik y, por lo tanto, se retira de la parte operativa del equipo de carreras. Sin embargo, seguirá participando activamente en las decisiones estratégicas y las relaciones comerciales en el futuro.

Sin embargo, el programa en Nordschleife no tendrá continuidad. El equipo se queja de que los costes de la carrera de 24 horas en el Nordschleife han subido tanto que su inicio para el año que viene no es una opción.

Los detalles de la alineación de pilotos se comunicarán más adelante.

Klaus Graf, director del equipo Rutronik Racing: "Me gustaría agradecer a Fabian Plentz su trabajo como director del equipo y su confianza en mí para asumir este papel y dirigir los destinos del equipo. Ha construido el equipo y, en última instancia, lo ha preparado para nuevas tareas. Estamos muy satisfechos con la ampliación de nuestra participación en el Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Las series nos ofrecen una plataforma ideal en toda Europa para presentar a nuestros socios y patrocinadores. No cabe duda de las sinergias que se derivan de pilotar en ambas series, que repercutirán tanto en el desarrollo deportivo como empresarial del equipo."

Fabian Plentz: "Ha sido un tiempo intenso y muy exitoso, por lo que en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los implicados, especialmente a nuestros empleados. Ha llegado el momento de ceder el timón operativo y estoy seguro de que en Klaus hemos encontrado a la persona adecuada. Espero seguir cosechando éxitos, que ahora puedo contemplar desde una nueva perspectiva."