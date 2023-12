Rutronik Racing de nouveau en GT World Challenge Europe

Rutronik Racing élargit son engagement et s'attaque en 2024 à l'ensemble du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Le titre sera convoité aussi bien en Endurance qu'en Sprint Cup. Outre le point culminant de la saison, les Crowdstrike 24 Hours of Spa, neuf autres week-ends de course sont prévus. La série est connue pour son plateau international très disputé et sa grande pertinence ainsi que son évolution positive en font un complément judicieux au programme actuel d'un point de vue sportif.

En 2023, Rutronik Racing a déjà relevé le défi de l'Endurance Cup avec une équipe de pilotes de haut niveau. Lors de la course finale à Barcelone, la Porsche 911 GT3 R #96 a réussi à monter sur le podium et l'équipe souhaite poursuivre sur cette lancée la saison prochaine.

Klaus Graf soutiendra Rutronik Racing dans cette entreprise en tant que chef d'équipe. Il est directeur sportif de l'équipe depuis 2022 et a joué un rôle déterminant dans le changement de marque en faveur de Porsche. Fabian Plentz a décidé de quitter ce poste en raison de nouvelles responsabilités au sein de Rutronik et se retire ainsi des affaires opérationnelles de l'équipe de course. Il restera toutefois activement impliqué dans les décisions stratégiques et les relations commerciales à l'avenir.

En revanche, le programme sur la Nordschleife ne sera pas poursuivi. L'équipe déplore que les coûts de la course de 24 heures sur la Nordschleife aient tellement augmenté qu'un départ pour l'année prochaine n'est pas une option.

Les détails concernant la composition des pilotes seront communiqués ultérieurement.

Klaus Graf, chef de l'équipe Rutronik Racing : "Je tiens à remercier Fabian Plentz pour son travail en tant que chef d'équipe et la confiance qu'il m'a accordée pour assumer ce rôle et présider aux destinées de l'équipe. Il a construit l'équipe et l'a finalement préparée à d'autres tâches. Nous sommes très satisfaits de l'extension de notre engagement dans le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Ces séries constituent pour nous, dans toute l'Europe, une plateforme idéale pour présenter nos partenaires et sponsors. Les synergies créées par la conduite des deux séries, qui auront un impact sur le développement sportif et commercial de l'équipe, ne font aucun doute".

Fabian Plentz : "Ce fut une période intense et très fructueuse, pour laquelle je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes impliquées, en premier lieu nos collaborateurs et collaboratrices. Pour moi, c'est le bon moment de passer le relais au niveau opérationnel et je suis sûr que nous avons trouvé en Klaus la bonne personne pour cela. J'ai hâte de connaître d'autres succès, que je pourrai désormais considérer sous un nouvel angle".