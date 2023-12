Rutronik Racing di nuovo in GT World Challenge Europe

Rutronik Racing disputerà l'intera stagione 2024 nel GT World Challenge Europe. Il programma Nordschleife sarà interrotto per motivi finanziari. Klaus Graf sostituisce Fabian Plentz come team principal.

Rutronik Racing sta ampliando il suo impegno e parteciperà all'intero Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS nel 2024. L'obiettivo è quello di competere per il titolo sia nell'Endurance che nella Sprint Cup. Oltre all'evento clou della stagione, la 24 Ore di Spa, sono in programma altri nove weekend di gara. La serie è nota per la sua elevata competitività e per il suo campo di partenza internazionale; la sua grande rilevanza e il suo sviluppo positivo la rendono un'aggiunta sensata al programma esistente da un punto di vista sportivo.

Nel 2023, Rutronik Racing ha già affrontato la sfida della Endurance Cup con una formazione di piloti di alto livello. Nella gara finale di Barcellona, la Porsche 911 GT3 R con il numero 96 è salita sul podio e il team vuole sfruttare questo successo nella prossima stagione.

Klaus Graf sosterrà il Rutronik Racing in questa impresa come Team Principal. È direttore sportivo del team dal 2022 ed è stato determinante per il passaggio del marchio a Porsche. Fabian Plentz ha deciso di rinunciare a questa posizione a causa di nuove responsabilità all'interno di Rutronik e si sta quindi allontanando dal lato operativo della squadra. Tuttavia, rimarrà attivamente coinvolto nelle decisioni strategiche e nelle relazioni commerciali in futuro.

Tuttavia, il programma sulla Nordschleife non sarà portato avanti. Il team lamenta che i costi della gara di 24 ore sulla Nordschleife sono aumentati a tal punto che non è possibile iniziare l'anno prossimo.

I dettagli sulla formazione dei piloti saranno comunicati in seguito.

Klaus Graf, Team Principal Rutronik Racing: "Vorrei ringraziare Fabian Plentz per il suo lavoro come Team Principal e per la fiducia che ha riposto in me nell'assumere questo ruolo e nel guidare le sorti della squadra. Ha costruito la squadra e l'ha preparata per ulteriori compiti. Siamo molto soddisfatti dell'espansione del nostro coinvolgimento nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. La serie ci offre una piattaforma ideale in tutta Europa per presentare i nostri partner e sponsor. Non ci sono dubbi sulle sinergie che derivano dalla partecipazione a entrambe le serie, che avranno un impatto sullo sviluppo sportivo e commerciale della squadra."

Fabian Plentz: "È stato un periodo intenso e di grande successo, per il quale vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone coinvolte, in particolare i nostri dipendenti. È il momento giusto per me di passare il timone operativo e sono sicuro che abbiamo trovato la persona giusta in Klaus. Attendo con ansia ulteriori successi, che ora posso guardare da una nuova prospettiva".