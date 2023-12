Rutronik Racing de novo no GT World Challenge Europe

A Rutronik Racing está a expandir o seu compromisso e irá competir em todo o Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS em 2024. O objetivo é competir pelo título tanto na Taça de Resistência como na Taça Sprint. Para além do ponto alto da época, as 24 Horas de Spa Crowdstrike, existem nove outros fins-de-semana de corrida no calendário. A série é conhecida pela sua elevada competitividade e pelo seu campo internacional de pilotos, e a sua elevada relevância e desenvolvimento positivo fazem dela um complemento sensato do programa existente do ponto de vista desportivo.

Em 2023, a Rutronik Racing já enfrentou o desafio da Endurance Cup com uma equipa de pilotos de topo. Na última corrida, em Barcelona, o Porsche 911 GT3 R com o número 96 subiu ao pódio e a equipa quer continuar com este sucesso na próxima época.

Klaus Graf irá apoiar a Rutronik Racing neste esforço como Diretor de Equipa. É Diretor Desportivo da equipa desde 2022 e foi fundamental na mudança de marca para a Porsche. Fabian Plentz decidiu renunciar a este cargo devido a novas responsabilidades na Rutronik e, por conseguinte, abandona o lado operacional da equipa de corrida. No entanto, continuará ativamente envolvido nas decisões estratégicas e nas relações comerciais no futuro.

No entanto, o programa em Nordschleife não será prosseguido. A equipa queixa-se de que os custos da corrida de 24 horas em Nordschleife aumentaram tanto que não é possível começar no próximo ano.

Os pormenores sobre o alinhamento dos pilotos serão comunicados posteriormente.

Klaus Graf, Diretor de Equipa da Rutronik Racing: "Gostaria de agradecer ao Fabian Plentz pelo seu trabalho como Diretor de Equipa e pela confiança que depositou em mim para assumir este papel e liderar a sorte da equipa. Ele construiu a equipa e preparou-a para novas tarefas. Estamos muito satisfeitos com a expansão do nosso envolvimento no Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. A série oferece-nos uma plataforma ideal em toda a Europa para apresentar os nossos parceiros e patrocinadores. Não há dúvida sobre as sinergias que surgem da condução em ambas as séries, que terão um impacto no desenvolvimento desportivo e comercial da equipa."

Fabian Plentz: "Foi um período intenso e muito bem sucedido, pelo qual gostaria de agradecer a todos os envolvidos, especialmente aos nossos funcionários. É o momento certo para eu entregar o leme operacional e estou certo de que encontrámos a pessoa certa no Klaus. Aguardo com expetativa novos êxitos, que posso agora encarar de uma nova perspetiva."