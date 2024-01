Dinamic GT con allestimento top su Ford Mustang GT3

Con Christopher Mies, Dennis Olsen e Frédéric Vervisch, tre piloti Ford di alto livello gareggeranno per Dinamic GT con la nuovissima Mustang GT3 nel GT World Challenge Europe.

Tre piloti ufficiali Ford gareggeranno per Dinamic GT nel GT World Challenge Europe. Il team italiano, che passa da Porsche a Ford nella serie SRO per la stagione 2024, ha annunciato la formazione dei piloti per la vettura di punta con il numero di partenza #54.

Christopher Mies, Frédéric Vervisch e il pilota DTM dello scorso anno Dennis Olsen condivideranno la vettura nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. Nei cinque eventi della Sprint Cup, i due piloti di lunga data di Audi Works, Mies e Vervisch, guideranno la vettura.

Dinamic GT garantirà così il debutto della nuovissima Ford Mustang GT3 nella più importante serie europea di gare GT nel 2024. Allo stato attuale, la squadra italiana sarà l'unica a utilizzare la nuova Mustang GT3.

Con il suo suono brutale da V8, la nuova Ford Mustang GT3 è la nuova preferita dai fan nelle gare GT3 internazionali.

