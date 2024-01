Dinamic GT com o topo de gama do Ford Mustang GT3



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Ford

Com Christopher Mies, Dennis Olsen e Frédéric Vervisch, três pilotos de alto calibre da Ford Works vão competir pela Dinamic GT com o novíssimo Mustang GT3 no GT World Challenge Europe.

