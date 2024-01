Herberth Motorsport parte nel GT World Challenge

Herberth Motorsport parteciperà anche in questa stagione al GT World Challenge Europe. Il team Porsche di Jedenhofen, in Baviera, ha fornito un'anteprima del programma della serie top-class.

Herberth Motorsport è stato parte integrante del GT World Challenge Europe per molti anni. Non sorprende quindi che la squadra vincitrice del campionato ADAC GT Masters 2018 parteciperà anche quest'anno alla serie di gare SRO di alto livello, come ha annunciato il team via Instagram.

Ralf Bohn e uno dei gemelli Renauer guideranno l'auto per l'intera stagione, come ha confermato un portavoce del team al portale specializzato GT-Place. Anche Alexander Schwarzer si unirà alla squadra per le gare della Endurance Cup.

Schwarzer, che corre con una licenza messicana, negli ultimi anni è stato attivo soprattutto nella Porsche Sports Cup Suisse. Ha anche partecipato come ospite per il team svizzero Fach Auto Tech alla Porsche Mobil 1 Supercup a Monza, in Italia.

Nel 2023, il team Herberth Motorsport ha fornito uno dei favoriti assoluti dei fan del GT World Challenge Europe. La Porsche 911 GT3 R del team bavarese ha iniziato la gara con un design retrò che ricorda il leggendario design JPS.