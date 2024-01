Herberth Motorsport inicia-se no GT World Challenge

A Herberth Motorsport vai voltar a competir no GT World Challenge Europe esta época. A equipa Porsche de Jedenhofen, na Baviera, fez uma antevisão do programa na série de corridas de topo.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

A Herberth Motorsport tem sido uma parte integrante do GT World Challenge Europe há muitos anos. Por isso, não é de surpreender que a equipa vencedora do campeonato ADAC GT Masters de 2018 volte a competir na série de corridas SRO de alto calibre este ano, como a equipa anunciou através do Instagram.

Ralf Bohn e um dos gémeos Renauer vão conduzir o carro durante toda a temporada, como um porta-voz da equipa confirmou ao portal especializado GT-Place. Alexander Schwarzer também se juntará à equipa para as corridas da Taça de Resistência.

Schwarzer, que corre com uma licença mexicana, tem estado ativo principalmente na Porsche Sports Cup Suisse nos últimos anos. Também participou como convidado da equipa suíça Fach Auto Tech na Porsche Mobil 1 Supercup em Monza, Itália.

Em 2023, a equipa Herberth Motorsport foi uma das favoritas absolutas dos fãs do GT World Challenge Europe. O Porsche 911 GT3 R da equipa bávara iniciou a corrida com um design retro que recorda o lendário design JPS.