Del motocross al GT World Challenge Europe

Una temporada en la Fun Cup y otra en el Campeonato Belcar de Resistencia combinadas con un programa en la Fun Cup y... ya está. Matisse Lismont no ha tardado más de dos años en hacerse un nombre en el mundo del automovilismo belga. El piloto de Lovaina, capital de la provincia de Brabante Flamenco, que cumple 19 años el miércoles 10 de enero de 2024, puede anunciar con orgullo su programa para la temporada 2024: Disputará los diez fines de semana de carreras del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS al volante de uno de los nuevos Aston Martin Vantage AMR GT3 de Comtoyou Racing.

Puedes encontrar más información sobre la nueva colaboración entre el exitoso equipo belga y la tradicional marca británica aquí.

"He progresado considerablemente en mis dos primeras temporadas en el automovilismo", revela. "Mi mejor recuerdo hasta ahora es nuestra victoria en la clase TA en las 24 Horas de Zolder en un BMW M2 CS Racing". A finales de 2023, había un deseo de subir de nivel y se consideraron varias opciones. El paso a Comtoyou Racing fue una oportunidad única en la vida!".

El equipo belga es una referencia internacional y se prepara para abrir un nuevo capítulo en su historia el próximo año al convertirse en socio de Aston Martin Racing en las carreras de GT3. "Comtoyou Racing siempre ha intentado promover a los jóvenes talentos belgas", recuerda el jefe del equipo, François Verbist. "Conocimos a Matisse y le hicimos probar un GT3 en Motorland Aragón. Nos dejó boquiabiertos. Su velocidad es innegable, tiene buena cabeza, habla tres idiomas y es asombrosamente maduro. Estoy convencido de que sorprenderá a mucha gente en los próximos años y estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo."

Sin embargo, el joven piloto, cuyo nombre de pila se inspira en el pintor francés Henri Matisse, es muy modesto en lo que se refiere a sus ambiciones. "Aunque rápidamente me he sentido cómodo al volante de un coche GT3, mucho más de lo que había imaginado, sé que el paso que tengo que dar es muy grande", subraya. "Por eso veo mi primera temporada en el Fanatec GT World Challenge Europe como una en la que puedo aprender. En este sentido, podré contar con Julien Schroyen como mi entrenador personal, y ya he visto lo útil que me resulta su experiencia. Con el apoyo adecuado y formando parte de un equipo de alto nivel, ¡espero progresar lo antes posible!".

Matisse, que compite tanto en la Sprint Cup como en la Endurance Cup del Fanatec GT World Challenge Europe, participará en diez pruebas de GT3. El punto culminante será la edición aniversario de las 24 Horas de Spa CrowdStrike, los días 29 y 30 de junio. "Esta carrera es el sueño de todo piloto belga", sonríe. "Competir con un equipo belga en este evento histórico será sin duda una experiencia emocionante".

Para seguir acumulando kilómetros, Matisse Lismont también participará en cuatro pruebas de la Fun Cup belga, incluida la carrera de 25 horas en el circuito de Spa-Francorchamps, que se celebra justo una semana después de las 24 horas del GT World Challenge Europe en la montaña rusa de las Ardenas.