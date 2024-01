Du motocross au GT World Challenge Europe

Une saison en Fun Cup et une saison en Belcar Endurance Championship combinées à un programme en Fun Cup et... c'est tout. Il n'aura pas fallu plus de deux ans à Matisse Lismont pour se faire un nom dans le monde du sport automobile belge ! Le pilote de Louvain, capitale de la province du Brabant flamand, qui fêtera ses 19 ans le mercredi 10 janvier 2024, peut annoncer avec fierté son programme pour la saison 2024 : Il disputera les dix week-ends de course du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS au volant d'une des toutes nouvelles Aston Martin Vantage AMR GT3 de Comtoyou Racing.

Pour en savoir plus sur la nouvelle collaboration entre l'équipe belge couronnée de succès et la marque britannique traditionnelle, cliquez ici.

"J'ai fait des progrès considérables lors de mes deux premières saisons en sport automobile", révèle-t-il. "Mon meilleur souvenir jusqu'à présent est notre victoire dans la catégorie TA aux 24 heures de Zolder au volant d'une BMW M2 CS Racing. Fin 2023, il y avait une volonté de passer à un niveau supérieur et plusieurs options ont été envisagées. Le passage chez Comtoyou Racing était une opportunité unique !"

L'équipe belge est une référence internationale et s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire l'année prochaine en devenant partenaire d'Aston Martin Racing en GT3. "Comtoyou Racing a toujours cherché à promouvoir les jeunes talents belges", se souvient le chef d'équipe François Verbist. "Matisse a attiré notre attention et nous l'avons fait tester dans une voiture GT3 à Motorland Aragon. Il nous a vraiment époustouflés ! Sa vitesse est indéniable, il a une bonne tête, parle trois langues et est étonnamment mature. Je suis convaincu qu'il surprendra beaucoup de monde dans les années à venir et nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe".

Le jeune pilote, dont le prénom a été inspiré par le peintre français Henri Matisse, est toutefois très modeste lorsqu'il s'agit de ses ambitions. "Même si je me suis rapidement senti à l'aise au volant d'une voiture GT3, bien plus que je ne l'avais imaginé, je sais que le pas que je dois franchir est très grand", souligne-t-il. "C'est pourquoi je considère ma première saison en Fanatec GT World Challenge Europe comme une saison d'apprentissage. À cet égard, je pourrai compter sur Julien Schroyen comme mon coach personnel, et j'ai déjà pu constater à quel point son expérience m'est utile. Avec le bon soutien et en faisant partie d'une équipe de haut niveau, je suis impatient de progresser le plus rapidement possible !"

Matisse, qui participe à la fois à la Sprint Cup et à l'Endurance Cup du Fanatec GT World Challenge Europe, prendra part à dix événements GT3. Le point d'orgue sera l'édition anniversaire des CrowdStrike 24 Hours of Spa, les 29 et 30 juin. "Cette course est un rêve pour tout pilote belge", sourit-il. "Prendre le départ de cet événement historique avec une équipe belge sera certainement une expérience riche en émotions".

Pour continuer à accumuler assidûment des kilomètres de course, Matisse Lismont participera également à quatre événements de la Fun Cup belge, dont les 25 heures du Circuit de Spa-Francorchamps, qui se dérouleront une semaine seulement après les 24 heures du GT World Challenge Europe sur le circuit en huit des Ardennes.