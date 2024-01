Dal motocross al GT World Challenge Europe

Una stagione nella Fun Cup e una stagione nel Campionato Belcar Endurance abbinata a un programma nella Fun Cup e... basta. Matisse Lismont ha impiegato non più di due anni per farsi conoscere nel mondo dell'automobilismo belga! Il pilota di Lovanio, capoluogo della provincia del Brabante Fiammingo, che compie 19 anni mercoledì 10 gennaio 2024, può annunciare con orgoglio il suo programma per la stagione 2024: Parteciperà a tutti e dieci i weekend di gara del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS al volante di una delle nuovissime Aston Martin Vantage AMR GT3 del Comtoyou Racing.

Per saperne di più sulla nuova collaborazione tra il team belga di successo e il tradizionale marchio britannico, cliccate qui.

"Ho fatto notevoli progressi nelle mie prime due stagioni nel motorsport", rivela. "Il mio ricordo più bello finora è la vittoria nella classe TA alla 24 Ore di Zolder con una BMW M2 CS Racing". Alla fine del 2023, c'era il desiderio di salire di livello e sono state prese in considerazione diverse opzioni. Il passaggio a Comtoyou Racing è stata un'opportunità unica nella vita!".

Il team belga è un punto di riferimento a livello internazionale e si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua storia il prossimo anno diventando partner di Aston Martin Racing nelle gare GT3. "Comtoyou Racing ha sempre cercato di promuovere i giovani talenti belgi", ricorda il boss del team François Verbist. "Abbiamo conosciuto Matisse e gli abbiamo fatto provare una vettura GT3 al Motorland Aragon. Ci ha davvero stupito! La sua velocità è innegabile, ha una buona testa, parla tre lingue ed è incredibilmente maturo. Sono convinto che nei prossimi anni sorprenderà molte persone e siamo lieti di accoglierlo nella nostra squadra".

Tuttavia, il giovane pilota, il cui nome di battesimo è ispirato al pittore francese Henri Matisse, è molto modesto quando si tratta delle sue ambizioni. "Anche se mi sono subito sentito a mio agio al volante di una vettura GT3, molto più di quanto avessi immaginato, so che il passo che devo fare è molto grande", sottolinea. "Per questo vedo la mia prima stagione nel Fanatec GT World Challenge Europe come una stagione in cui posso imparare. A questo proposito, potrò contare su Julien Schroyen come allenatore personale, e ho già visto quanto la sua esperienza sia utile per me. Con il giusto supporto e nell'ambito di una squadra di alto livello, non vedo l'ora di progredire il più rapidamente possibile!".

Matisse, che partecipa sia alla Sprint Cup che alla Endurance Cup del Fanatec GT World Challenge Europe, prenderà parte a dieci eventi GT3. Il momento clou sarà l'edizione anniversario della 24 Ore di Spa CrowdStrike, il 29 e 30 giugno. "Questa gara è un sogno per ogni pilota belga", afferma sorridendo. "Gareggiare con un team belga in questo evento storico sarà sicuramente un'esperienza emozionante".

Per continuare a macinare chilometri, Matisse Lismont parteciperà anche a quattro eventi della Fun Cup belga, tra cui la gara di 25 ore sul Circuito di Spa-Francorchamps, che si svolge appena una settimana dopo la 24 ore del GT World Challenge Europe sulle montagne russe delle Ardenne.