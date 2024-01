Do motocross ao GT World Challenge Europe

Uma época na Fun Cup e uma época no Campeonato de Resistência Belcar, combinadas com um programa na Fun Cup e... é tudo. Matisse Lismont não precisou de mais de dois anos para se afirmar no mundo do desporto automóvel belga! O piloto de Lovaina, capital da província do Brabante Flamengo, que celebra o seu 19º aniversário na quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, pode anunciar com orgulho o seu programa para a época de 2024: Ele vai disputar todos os dez fins-de-semana de corrida do Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS ao volante de um dos novíssimos Aston Martin Vantage AMR GT3 da Comtoyou Racing.

Pode saber mais sobre a nova colaboração entre a bem sucedida equipa belga e a tradicional marca britânica aqui.

"Fiz progressos consideráveis nas minhas duas primeiras épocas no desporto automóvel", revela. "A minha melhor recordação até agora é a nossa vitória na classe TA nas 24 Horas de Zolder num BMW M2 CS Racing. No final de 2023, havia o desejo de subir de nível e várias opções foram consideradas. A mudança para a Comtoyou Racing foi uma oportunidade única na vida!"

A equipa belga é uma referência internacional e prepara-se para abrir um novo capítulo da sua história no próximo ano, tornando-se parceira da Aston Martin Racing nas corridas de GT3. "A Comtoyou Racing sempre tentou promover os jovens talentos belgas", recorda o chefe de equipa François Verbist. "Tomámos conhecimento do Matisse e pedimos-lhe para testar um carro de GT3 no Motorland Aragon. Ele surpreendeu-nos mesmo! A sua velocidade é inegável, tem uma boa cabeça, fala três línguas e é incrivelmente maduro. Estou convencido que ele vai surpreender muita gente nos próximos anos e estamos muito contentes por recebê-lo na nossa equipa."

No entanto, o jovem piloto, cujo primeiro nome foi inspirado no pintor francês Henri Matisse, é muito modesto quando se trata das suas ambições. "Embora me tenha sentido rapidamente confortável ao volante de um carro GT3, muito mais do que tinha imaginado, sei que o passo que tenho de dar é muito grande", sublinha. "É por isso que vejo a minha primeira época no Fanatec GT World Challenge Europe como uma época em que posso aprender. A este respeito, vou poder contar com Julien Schroyen como meu treinador pessoal, e já vi como a sua experiência é útil para mim. Com o apoio certo e integrado numa equipa de topo, estou ansioso por progredir o mais rapidamente possível!"

Matisse, que compete tanto na Sprint Cup como na Endurance Cup do Fanatec GT World Challenge Europe, vai participar em dez eventos de GT3. O ponto alto será a edição de aniversário das 24 Horas de Spa CrowdStrike, a 29 e 30 de junho. "Esta corrida é um sonho para todos os pilotos belgas", sorri. "Competir com uma equipa belga neste evento histórico será certamente uma experiência emocionante."

Para continuar a acumular quilómetros, Matisse Lismont também vai participar em quatro eventos da Belgian Fun Cup, incluindo a corrida de 25 horas no Circuito de Spa-Francorchamps, que tem lugar apenas uma semana depois da corrida de 24 horas do GT World Challenge Europe na montanha-russa das Ardenas.