Dane Train : GMB Motorsport avec un trio de pilotes danois

La nouvelle Aston Martin Vantage GT3 de GMB Motorsport sera pilotée par trois noms connus lorsque l'équipe participera pour la première fois au Fanatec GT World Challenge Europe en 2024. Gustav Birch et Simon Birch participeront aux dix courses de la saison de cette série de courses SRO de haut niveau, tandis que Kasper H. Jensen assistera le duo dans les cinq courses d'endurance de l'Endurance Cup.

Le chef d'équipe Henrik Lundgaard est heureux d'avoir pu constituer l'équipe à temps et se réjouit maintenant de voir la nouvelle composition des pilotes en action : "Il n'y a jamais eu de doute sur la manière dont nous voulions composer la voiture et je suis très content que nous ayons réussi avec ce plan. Avec Simon et Gustav, nous avons deux jeunes talents rapides et affamés, et avec l'expérience de Kasper et sa mentalité de gagnant, nous avons trouvé une équipe presque complète. Nous sommes maintenant impatients de commencer les derniers préparatifs de la saison".

Outre son rôle de pilote dans les courses de l'Endurance Cup, le septuple champion danois Kasper H. Jensen assumera un certain nombre de responsabilités supplémentaires au cours de la saison, puisqu'il sera le coach des pilotes de ses deux jeunes coéquipiers, qu'il encadrera à la fois techniquement et mentalement.

"Kasper est depuis longtemps le mentor de notre équipe junior et nous sommes très satisfaits du travail qu'il a accompli avec les jeunes pilotes, il est donc naturel que nous élargissions maintenant ce rôle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en savent plus que Kasper sur la façon de gagner des courses et nous devons nous assurer que nous utilisons ces connaissances", poursuit le chef d'équipe Lundgaard.

Ces dernières années, le trio GMB a eu l'occasion de se tester dans la catégorie GT3 en participant à la Michlein Le Mans Cup, que Kasper H. Jensen a remportée en 2022. Gustav Birch s'est classé troisième la même année. Simon Birch a fait ses débuts dans la série de courses la saison dernière, où le jeune homme de 17 ans a pu acquérir une première expérience dans le sport GT3 international.